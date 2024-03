Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid: “Cada vez hemos bajado más los impuestos, y hemos ido recaudando más”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

“No se imaginan la cantidad de similitudes que hay entre España y Chile, en todos los aspectos: político, económico. Me deja perpleja. Por tanto, creo que es muy buen momento para analizar juntos cómo nos encontramos un país y otro. Dónde han estado los errores y dónde han estado los aciertos en ambos lados del Atlántico”.

Así comenzó su presentación la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien en el marco de su visita a Chile participó de un encuentro en las oficinas del estudio de abogados Barros&Errázuriz, lugar en el que se reunió con unos 90 empresarios, inversionistas y líderes gremiales.

La cita se prolongó por más de una hora y en ella la dirigente del Partido Popular se centró en las oportunidades de inversión existentes en Madrid. En el público estuvieron presentes empresarios como Guillermo Harding, Leonidas Vial, Bernardo Larraín, Pablo Echeverría, Rosario Navarro, entre muchos otros.

Fernando Barros, socio de Barros & Errázuriz, señaló a DF que el mensaje de Díaz Ayuso resultó muy pertinente para Chile, ya que “su éxito en la Comunidad de Madrid demuestra que una política pro empresa e inversión, sin sesgos ideológicos, con decididos incentivos tributarios y que entregue certezas de largo plazo, genera un círculo virtuoso que se traduce en más empleos y riqueza y mayor recaudación impositiva”.

José Tomás Errázuriz y Fernando Barros, junto a Isabel Díaz Ayuso.

En su exposición, Díaz Ayuso sostuvo que si bien Madrid y Santiago “sufrimos parte de los males de la política”, su idea es demostrar que en la Comunidad de Madrid las cosas funcionan de manera diferente.

Tras mencionar oportunidades de inversión en diferentes ámbitos, hubo espacio para preguntas y la primera de ellas tuvo que ver con qué consejos entregaría para generar mayor certeza a la inversión.

“Las políticas que venimos aplicando en la Comunidad de Madrid son previsibles porque llevamos más de dos décadas haciendo lo mismo. Cada vez hemos ido bajando más los impuestos, hemos ido recaudando más y los sucesivos gobiernos que hemos sido del mismo signo político hemos ido de la misma dirección”, comenzó explicando Díaz Ayuso.

Luego detalló cómo han ido concitando mayor apoyo ciudadano lo que se ha reflejado en la mayor presencia de su sector político en la Asamblea de Madrid. “Como esos resultados no han hecho más que crecer, esa es la mayor de las garantías que podemos ofrecer. Somos muy previsibles. Y además, lo decíamos anteriormente, somos la única región que ha ido quitando impuestos hasta el punto de no tener ninguno propio”.

La presidenta de la Sofofa, Rosario Navarro, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la presidenta de la Asociación de AFP, Paulina Yazigi.

Sobre Chile, la dirigenta política sostuvo que “hace 10 o 15 años muchísimos madrileños vinieron aquí. Y me comentaban el otro día que cuando uno llegaba a Santiago de Chile se veía todo lleno de obras y de construcciones, se veía que había un rugir de crecimiento que ahora ya no está, por lo que me cuentan. Y claro, uno tiene que ver en la línea cronológica cuándo cambió aquello. Qué políticas se aplicaban y se dejaron de aplicar, en manos de quién y tomar nota. Solo así se puede cambiar. Entonces habrá que ver quién tiene la responsabilidad en el deterioro económico y en la libertad del pueblo de Chile para decidir si quiere seguir por ese camino o realmente están convencidos de que hay que cambiar las cosas”.

Bernardo Larraín Matte.

Carlos Ingham, Cristián Morales y Nicolás Noguera.

Guillermo Harding, Felipe Muñoz, Oscar Ruiz Tagle y Juan Antonio Galmez.