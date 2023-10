Presupuesto: las exenciones y regímenes tributarios especiales le restarán US$ 8.400 millones en ingresos al Fisco el próximo año

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Cada año, el Fisco deja de percibir millonarios recursos a través de beneficios tributarios y regímenes especiales que buscan impulsar el desarrollo de sectores específicos de contribuyentes.

Es lo que se denomina técnicamente como gasto tributario. O sea, el monto de ingresos que el Estado deja de percibir al otorgar un tratamiento impositivo que se aparta del establecido con carácter general en la legislación tributaria y que tiene por objeto beneficiar, promover o fomentar determinadas actividades, sectores, ramas, regiones, o grupos de contribuyentes.

Por lo general se traduce en el otorgamiento de exenciones o deducciones, créditos, tasas reducidas, regímenes tributarios especiales, y diferimientos.

Al elaborar el proyecto de ley de Presupuestos, la Dirección de Presupuestos (Dipres) solicita al Servicio de Impuestos Internos (SII) que calcule el nivel del gasto tributario, con el objetivo de dilucidar con cuántos recursos no contará el Estado por dicho concepto.

Para 2024, el SII proyecta que los regímenes especiales y exenciones tributarias le restarán recaudación al Fisco por US$ 8.449 millones, equivalentes a un 2,36% del Producto Interno Bruto (PIB).

Y si bien la cifra es abultada, representa una caída si se compara con los años anteriores.

Así, en el 2022 el gasto tributario representaba un 2,84% del Producto, totalizando US$ 8.541 millones, mientras que este año la proporción es de 2,58% del tamaño de la economía, o US$ 8.449 millones.

Las principales fuentes de información para llevar a cabo las estimaciones de gasto tributario son las declaraciones anuales de impuesto a la renta y declaraciones juradas de los años tributarios 2022 y 2023; formularios 29 y 50 de los períodos comprendidos en los años 2022 y 2023 disponibles a la fecha del cálculo; informes de ingresos fiscales de la Tesorería General de la República, informes financieros de proyectos de ley de la Dirección de Presupuestos, y Cuentas Nacionales del Banco Central.

Dónde se enfocan los recursos

El reporte del SII desglosa las distintas partidas donde se enfocarán los menores ingresos fiscales.

Así, del 2,36% del PIB, 1,25% corresponde a gasto tributario relacionado con el impuesto a la renta, de los cuales su mayoría (0,38% del Producto) corresponden a exenciones, seguido de regímenes especiales y más atrás el diferimiento de impuestos.

En cuanto al objetivo, un 0,92% del PIB se enfoca en apoyos a empresas, mientras que el restante 0,33% a personas.

La segunda partida más relevante en cuanto a montos se relaciona con el Impuesto al Valor Agregado (IVA), pesando un 1,08% del PIB, de los cuales un 0,81% corresponde a exenciones y hechos no gravados con dicho tributo. Luego vienen los créditos al IVA y mucho más atrás en relevancia los diferimientos del gravamen.

Las devoluciones del impuesto a los combustibles, en tanto, cierran el podio de las partidas de gasto tributario, explicando un 0,2% del Producto.

Otra medida es qué tipo de sectores o contribuyentes son beneficiados por la menor recaudación de impuestos.

Así, los incentivos al ahorro y la inversión se llevan la mayor tajada del total, con un 32% del gasto tributario (US$ 2.704 millones), seguido del fomento a las micro, pequeñas y medianas empresas (PYME), el rubro inmobiliario, la educación y otros. Salud, transporte, seguros e impulsos a las regiones también se llevan una parte relevante del gasto total.

Por último, yendo a incentivos específicos, el principal se relaciona con el crédito especial para construcción de viviendas, con US$ 855 millones (0,24% del PIB), seguido del régimen de tributación Pro PYME con tasa especial de un 10% de Impuesto de Primera Categoría (US$ 652 millones y 0,18% del PIB) y las ganancias de capital por ventas de bienes raíces por hasta 8.000 UF (US$ 650 millones y 0,18% del Producto).

Entre las partidas también destaca exenciones y beneficios para los servicios financieros, establecimientos de educación, depreciación tributaria, las rentas de arrendamiento acogidas a DFL-2, prestaciones de salud y contratos de leasing.