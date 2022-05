Reforma tributaria: Micco y Engel ven difícil lograr meta de recaudación

Ayer, dos “pesos pesados” de los cuadros técnicos de la centro-izquierda aterrizaron en los diálogos sociales de la reforma tributaria. Eduardo Engel y Alejandro Micco pusieron el foco en los instrumentos para que el gobierno alcance la meta de recaudación de cuatro puntos del PIB en los cuatro años de administración.

Quien abrió la jornada fue Engel, quien planteó la necesidad de que en el corto plazo los contribuyentes que pertenecen al 1% de mayores ingresos aporten más al financiamiento de la reforma, con impuestos que sean “efectivos” en recaudación y un pacto fiscal para que todos los sectores “eludan y evadan menos”.

“No será fácil recaudar lo que el gobierno necesita para implementar su programa”, lanzó el doctor en Economía y Estadística, apuntando a la “dificultad” de la economía política de tramitar un cambio tributario, recordando la reforma del 2014 y cuya recaudación estuvo por debajo de lo esperado.

Ante esto, propuso mantener los impuestos que tengan capacidad de recaudar “aun si son regresivos” al hacerlo; “evitar” reducir el IVA, “aun para bienes de primera necesidad”; “seguir avanzando” en cobrar el IVA a bienes y servicios exentos; y analizar la experiencia de los países de la OCDE, en los cuales la reducción de la desigualdad proviene más bien de la eficiencia del gasto por sobre la recaudación tributaria.

Engel planteó también que a mediano plazo será necesario ampliar la base del impuesto a la renta y, a su vez, ajustar las tasas del Global Complementario para que aumenten “más rápido” en sus respectivos tramos.

Detalle de desintegración

Cerca de las 11:30 fue el turno del exsubsecretario de Hacienda, quien también puso el acento en la tributación vía impuestos directos. Según sus cálculos, Chile supera el promedio de la OCDE en aporte de las empresas (4,67% del PIB vs. 3,12%) y se ubica debajo en renta personal (1,42% vs. 7,94% del Producto). También el país está bajo el mundo desarrollado en la tributación a la propiedad: 1,09% del Producto en comparación a 1,81%.

“La reforma debe centrarse en los impuestos directos y a la propiedad. Esto, pues son progresivos y es donde tenemos las menores cargas en relación a la OCDE. Aunque el segundo tiene mucho menos espacio para aumentar”, señaló.

Micco fue más enfático al analizar la desintegración del sistema tributario: “Es una herramienta, no un fin, y se debe analizar en base a si aporta al fin de la reforma. Desintegrar o no, no aumenta la recaudación por sí solo”, fundamentó, agregando que solo separar el impuesto corporativo del personal mantiene problemas como la base muy pequeña y que tampoco es obvio si hay mayor o menor elusión en un sistema semi o desintegrado.

En cuanto a la implementación, afirmó que lo clave es saber con qué tasa se gravarán los retiros o dividendos, asumiendo que el gravamen a las empresas se mantendrá en 27%. Sugirió un guarismo entre 2% y 6%.

“En el corto plazo el aumento de la recaudación será modesto si se considera la discusión inicial de los cambios, restricciones legales, y una implementación adecuada”, advirtió Micco.

Visión privada

En la sesión también expusieron los representantes del Círculo de Economía y Finanzas de Icare, Rodrigo Hernández, Felipe Jaque y Verónica Morales; y el vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Aseguradores, Jorge Claude. Ambas entidades pusieron el foco en la necesidad de certeza jurídica y reglas claras para el crecimiento, la inversión y el ahorro.