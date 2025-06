Marcel arremete contra propuesta de la UDI para eximir de contribuciones a la primera vivienda y dice que beneficiará al "barrio alto"

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, volvió a abordar la discusión sobre las contribuciones de bienes raíces, luego de que el Ejecutivo anunciara que ingresará en julio un proyecto de ley al Congreso para ampliar la exención que hoy beneficia a los adultos mayores.

El secretario de Estado se refirió a la propuesta de la Unión Demócrata Independiente (UDI), que busca eximir a la primera vivienda del pago del gravamen.

Marcel partió señalando que se referirá a la materia debido a que es una propuesta de un partido político y no de una candidatura presidencial, para evitar suspicacias por su relación sentimental con la candidata del Socialismo Democrático, Carolina Tohá.

A continuación, el titular de Hacienda enfatizó que eximir a la primera vivienda podría terminar beneficiando de manera importante a los inmuebles de contribuyentes en comunas de altos ingresos, como Lo Barnechea, Vitacura y Las Condes.

En primera instancia, detalló que el monto involucrado en el pago de contribuciones de bienes raíces con fines habitacionales llega a alrededor de US$ 800 millones al año: "Para el conjunto de municipalidades, en promedio, representa un 15% de sus ingresos propios. Ahora, de esa recaudación, un 45% proviene de las comunas del barrio alto de Santiago. O sea, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, Providencia y La Reina", dijo.

Por ejemplo, estimó que en promedio una persona en Lo Barnechea recibirá un beneficio anual de $ 3,3 millones en el pago de contribuciones al eximir a la primera vivienda; en el caso de Vitacura, dicho monto alcanzaría a $ 2,2 millones al año promedio por individuo; ¿y en Las Condes? $ 1,2 millones de descuento por persona por ejercicio.

"¿Quiénes terminarán pagando esos beneficios? Lo pagarían las comunas pobres del país, porque las comunas pobres reciben una parte de la recaudación del impuesto territorial que se recauda de viviendas del barrio alto de Santiago. Tendríamos una comuna rural en el sur de Chile que vería reducidos sus ingresos (...), pero por el hecho de que haya una exención que lo reciban los propietarios de Barnechea o Vitacura, va a pagar un costo", sostuvo la autoridad.

Asimismo, argumentó que será "muy fácil eludir" el impuesto si se incorpora una exención así, porque muchas personas podrían dividir la titularidad de las propiedades entre sus familiares, para que a cada uno se le registre una segunda vivienda como su primera propiedad y, en efecto, eximir al inmueble del tributo territorial.

La respuesta del gremialismo

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, criticó duramente la postura del Gobierno en el tema contribuciones, señalando que Marcel "insiste" en la idea de que eliminar las contribuciones para la primera vivienda solamente beneficia a los más ricos.

"Hace diez días el director del Servicio de Impuestos Internos dijo lo mismo y luego tuvo que retractarse. Esta es una política social que beneficia a la clase media”, afirmó Ramírez.

El parlamentario recalcó que muchos chilenos logran adquirir una vivienda con esfuerzo, pero luego enfrentan dificultades para asumir el pago permanente de las contribuciones, afectando especialmente a adultos mayores y familias de ingresos medios.

“Estamos hablando de personas que quizás pueden comprar una casa, pero luego no pueden pagar las contribuciones porque no tienen los ingresos permanentes para hacerlo. Que se dé una vuelta el ministro Marcel por clubes de adulto mayor, por juntas de vecinos, y vea que esto no es un problema de los más ricos, este es un problema de la clase media”, enfatizó.