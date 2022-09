¿Separar el proyecto, postergar votación para después del 18? Resultado del plebiscito enciende debate por la tramitación de la reforma tributaria

El resultado del plebiscito constitucional de salida, que entregó un holgado triunfo para el Rechazo, continúa generando repercusiones en el mundo político.

Las distintas lecturas del resultado comienzan a generar discusión en la tramitación de las reformas emblemáticas del actual gobierno, como la tributaria, hoy legislándose en la comisión de Hacienda de la Cámara.

Hoy se realizará una nueva reunión entre asesores técnicos de Hacienda y los parlamentarios para trabajar las indicaciones.

Entre los diputados de la instancia se ha abierto el debate respecto a modificar el esquema vigente para tramitar la reforma y abrirse a modificaciones más de fondo.

Hasta el minuto, el cronograma contempla que el próximo martes 13 de septiembre el Ejecutivo exponga las indicaciones al proyecto, cuyas enmiendas se están trabajando en una mesa donde están sentados asesores de Hacienda y de los legisladores. En la misma sesión se votará la idea de legislar, para luego en caso de aprobarse abrir un período de indicaciones que se extenderá hasta el 26 de septiembre.

El presidente de la comisión, Jaime Naranjo (PS), dice que dicho calendario debe respetarse y que hay que disociar el resultado del plebiscito del destino de la reforma tributaria.

"El plebiscito es una cosa y la reforma tributaria es otra totalmente distinta. No confundamos las cosas y queramos aprovecharnos de un resultado que no tiene vinculación con la reforma tributaria. Nosotros definimos un proceso e itinerario y no veo por qué se puede variar. Está estipulado que el 13 se vota en general y luego viene la discusión en particular", manifiesta el legislador.

El diputado agrega que luego de ese hito se decidirá en la comisión si se aprueba la propuesta del gobierno tal cual "o la enriquecemos y mejoramos".

"Pero condicionar las indicaciones del Ejecutivo a como se vota en general, lo respeto pero no es ese el camino", concluye.

El diputado DC de la instancia, Ricardo Cifuentes, argumenta que el Chile "del futuro" requiere tener más recursos fiscales vía una reforma tributaria con progresividad, "pero también se requieren acuerdos políticos más transversales".

Así, se abre a la idea de votar la reforma con posterioridad al 18 de septiembre "y así darle más tiempo al equipo técnico de asesores para que pueda construir indicaciones con más apoyo transversal que le den viabilidad política al proyecto".

"En esta fase se necesitan más acuerdos en la Comisión y espero que el ministro de Hacienda así lo entienda", señala.

El independiente Carlos Bianchi señala que en adelante hay que ser "proactivos" en lograr acuerdos para generar "mayores certezas y estabilidad", razón por la cual cree que hay que abrirse a "modificaciones profundas" en la discusión de la reforma.

"En ese sentido, creo que el gobierno no solo tiene que allanarse a cambios significativos en lo que dice relación con los ministerios, sino que también a acuerdos distintos, como por ejemplo revisar la propuesta de reforma tributaria y la de pensiones. Y obvio que esas propuestas no van a ser tal cual las presentó el gobierno al comienzo, sino que tienen que salir de forma consensuada y con los aportes que han salido desde la comisión de Hacienda de la Cámara", plantea.

Oposición insistirá en dividir el proyecto

Entre los partidos de Chile Vamos adelantan que reiterarán la solicitud para que el gobierno separe la discusión del proyecto principal de reforma tributaria, despachando con mayor rapidez los temas ligados a medidas para combatir la evasión y la elusión y ajustes a exenciones, y dándose más tiempo para abordar el "corazón" del proyecto, como los cambios al impuesto personal y la creación del tributo al patrimonio.

Así lo señala el legislador RN de la comisión, Frank Sauerbaum: "El Gobierno tiene que hacer dos cosas. Primero, separar el proyecto tributario para aprobar la parte que ha generado menos discusión y más consenso, y es todo lo que tiene que ver con exenciones, evasión y elusión tributaria. El segundo elemento es proponer indicaciones que promuevan el ahorro, la inversión y la reactivación económica".

Miguel Mellado, RN también de la comisión de Hacienda, agrega que también se debe avanzar en el nuevo royalty a la minería, y dejar los temas donde no hay acuerdo para una discusión posterior: "Lamentablemente, si el gobierno no separa el proyecto, vamos a tener que votarlo en contra la idea de legislar. En este momento no está el horno para esta reforma tributaria, ni siquiera con las indicaciones que el Ejecutivo va a presentar".

El diputado UDI, Guillermo Ramírez, argumenta que la "mala" situación económica es una de las razones del "fracaso" del gobierno en el plebiscito.

"Así como está, la reforma tributaria nos va a terminar de hundir; y eso no sólo será desastroso para los chilenos, sino que también para el gobierno. Por eso, pedimos que el gobierno retire la reforma del Congreso y que, de querer presentar otra, ponga el acento en la inversión y recaudación de largo plazo, más que en la recaudación de corto plazo", propone.

Su par del Partido Republicano, Agustín Romero, apuesta al trabajo de los asesores técnicos para "redirigir" la discusión del texto.

"Sí, es cierto que debemos recaudar más, pero no de la manera que el gobierno quiere, cargando más la mano a los que hoy más pagan impuestos personales, afectando con otras medidas a la clase media y a la inversión privada. De todas maneras, estamos en un proceso de diálogo con trabajo en una mesa técnica en la comisión de Hacienda, por lo que esperamos que esa instancia sirva para redirigir de verdad el enfoque de la reforma", sentencia.