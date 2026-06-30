Las inquietudes de los empresarios paraguayos que buscan estrechar lazos comerciales con Chile
En Asunción se realizó un encuentro empresarial entre los principales gremios de Chile y Paraguay.
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“Construyamos juntos la próxima etapa de nuestro vínculo económico”.
Así se tituló el encuentro empresarial entre la delegación chilena que participa en la cumbre Mercosur en Paraguay y la Unión Industrial Paraguaya, que es la principal organización gremial del sector privado en este país.
En la actividad expusieron la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, y la timonel de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Rosario Navarro, entre otros invitados y el presidente de la UIP, Enrique Duarte.
La timonel de la CPC valoró la experiencia sostenida con sus pares del sector privado, afirmando que Paraguay “es un país más estable y promisorio que lo que se podría pensar desde Chile” y que “les queda por avanzar en temas como sistema de concesiones y profundización del mercado de capitales. Y como contraparte, nos tienen que enseñar de su sistema tributario: 10-10-10, que consiste en los impuestos al IVA,y primera y segunda categoría, y cómo eso ha influido en disminuir la informalidad”.
Agregó que “destacó que el crecimiento no es automático” y que el intercambio es poco para las posibilidades que existen; las altas expectativas puestas en el inicio del corredor bioceánico; y el retomar la agenda de seguridad energética entre ambos países.
En su intervención, Duarte destacó las oportunidades que ofrece Paraguay a firmas chilenas como “crecimiento sostenido, estabilidad macroeconómica y ventajas competitivas para la inversión”.
Detalló a través de indicadores los sectores estratégicos, la política fiscal y monetaria, el mercado laboral y los incentivos a la inversión.
Dijo que “con una ubicación privilegiada en el Mercosur, energía renovable a bajo costo y un marco legal favorable, Paraguay se posiciona como un destino atractivo para inversores nacionales e internacionales”.
También participaron los ministros de Agricultura de Chile, Jaime Campos, y de Obras Públicas, Louis de Grange; y el subsecretario de Economía, Karlfranz Koelher.
Las preguntas de los representantes del sector privado paraguayo se enfocaron en qué incentivos ofrece Chile a las industrias paraguayas para que utilicen los puertos de la zona norte como plataforma de exportación de sus productos al Asia Pacífico; qué mecanismo de asociación estratégica propone para incorporar a las empresas paraguayas en las cadenas de valor de las exportaciones de firmas chilenas; y cuáles son las oportunidades principales de sugerencia tecnológica y digital que el sector empresarial chileno puede compartir con las empresas paraguayas.
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