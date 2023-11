Vallejo valora recuperación del PIB en el tercer trimestre: "Es un tapabocas a los que tratan de augurar los peores pronósticos"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, abordó esta mañana desde La Moneda los resultados del Producto Interno Bruto (PIB) del tercer trimestre, cuando la actividad creció 0,6%, ubicándose algo por sobre las expectativas.

“Es un tapabocas a los que siempre tratan de augurar los peores pronósticos, que la economía está en pésima situación, que la economía va a la baja, que estamos en una crisis sin precedentes”, planteó la secretaria de Estado.

Vallejo explicó que al contrario de los malos augurios de algunos especialistas, “la verdad es que nuevamente los datos económicos dan cuenta que la actividad económica en Chile se está fortaleciendo y recuperando. Lo que no quiere decir que dejemos de hacer cosas para acelerar el proceso de activación económica”.

Informó que en el comité político realizado esta mañana junto al Presidente Gabriel Boric y con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se conversó sobre las cifras económicas.

“Al final de cuentas, vemos una economía que se sigue fortaleciendo más de lo esperado, una economía que se está recuperando y va con tendencia al alza”. Precisó que saben que estos procesos se demoran “un poco más en reflejarse en la economía familiar, pero es señal que avanzamos en esa dirección y nos da esperanza”.

Elecciones en Argentina

Respecto al resultado de las elecciones en Argentina, donde resultó electo Presidente el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, la vocera del Gobierno chileno indicó que “para nosotros las relaciones diplomáticas con Argentina son claves y deben ser en torno a relación de amistad para que nuestros pueblos se vean favorecidos con el desarrollo”.

Consultada respecto a cuándo se va a nombrar al embajador (a) de Chile en ese país, que está pendiente desde que renunció Bárbara Figueroa en septiembre para asumir la Secretaría General del Partido Comunista (PC), indicó que “sea militante o no, quien sea que vaya a asumir esta responsabilidad es una facultad presidencial y, por tanto, no me puedo adelantar a quién será nombrado, pero debe asumir una tarea importante en mantener relaciones diplomáticas de altura de miras con Argentina”.

Respecto a si Boric asistirá al cambio de mando estimado para el 10 de diciembre en Buenos Aires, la ministra dijo que “depende de la agenda presidencial” que ha estado muy intensa en lo internacional y pronto tiene viajes a regiones, pero “más allá de la visita al cambio de mando, nuestro objetivo central es mantener una buena relación diplomática con Argentina”, concluyó.