40 horas: gremios del comercio y la gastronomía arremeten contra aclaración de la DT sobre gradualidad de la primera reducción de jornada

Continúan las repercusiones luego de que la Dirección del Trabajo (DT) aclarara el mecanismo para aplicar la primera rebaja de la jornada laboral desde 45 a 44 horas, ante denuncias de que empleadores estaban distribuyendo la primera hora de reducción a través de los cinco días de la semana, estableciendo por ejemplo que a algunas personas se les acortara su jornada en 12 minutos por día.

En cambio, el regulador señaló en un nuevo dictamen ayer que la reducción debe ser de una hora al día efectiva y no fraccionada entre distintos días.

Aquello ha generado diversas reacciones entre los gremios empresariales, advirtiendo principalmente que se iría en contra de la gradualidad en la implementación de la rebaja de jornada a 40 horas desde el 2028.

La presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), María Teresa Vial, calificó el dictamen de la DT como de "última hora" y que "no respetaría el sentido de gradualidad" en la nueva jornada laboral.

“NJos preocupa que este tipo de dictamen se emita a una semana de la entrada en vigor de la ley que se promulgó hace un año, tiempo en el que las empresas realizaron un análisis de su estructura organizacional, evaluaron el impacto de la reducción de jornada para su modelo de negocio, tomaron decisiones respecto a la operación e hicieron cambios en los contratos de trabajo para cumplir lo requerido en la ley”, manifestó la dirigenta gremial.

Asimismo, la titular del comercio capitalino advirtió que se estaría imponiendo una "fórmula específica" de recorte de jornada: “La DT interpreta de manera restrictiva la reducción de la jornada máxima semanal, limitándola a una disminución total de 1 hora, cuyo principal objetivo es la adecuación de la estructura empresarial a esta modificación legal, en 1 día a la semana, considerando que la propia Ley no establece esa distinción”.

“Podría incluso considerarse contraria a la gradualidad con que se pretende implementar la ley, que fue justamente una de las negociaciones y acuerdos principales de la tramitación, pues para el día en concreto en donde se materialice la reducción, no habrá, en la práctica, gradualidad alguna”, agregó Vial.

Por su parte, la Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga) también se manifestó en contra del dictamen del regulador, calificándolo de una "imposición fuera de norma".

El presidente de Achiga, Máximo Picallo, señaló que la nueva norma afecta de manera relevante al sector, considerando que las empresas ya han tomado sus decisiones internas para hacer este ajuste en virtud de las necesidades y regímenes internos de cada organización, adaptándose a sus propias realidades y a lo que exige la ley, “por lo que sacar este conejo del sombrero a última hora, nos parece del todo inadecuado e improcedente, ya que contraviene la propia normativa”.

"La Dirección del Trabajo no puede imponer un aspecto que no está contemplado en la norma y menos hacerlo con este grado de sorpresa, casi encima de la entrada en vigor de la ley. En el caso de la gastronomía, en su mayoría son empresas PYME, para las que este proceso de reducción de la jornada laboral es muy complejo, entre otros aspectos, porque es un rubro que funciona con un régimen laboral particular, que obliga a hacer este ajuste de forma muy planificada para cumplir con la disposición, donde se ha programado con los trabajadores esa reducción, y no se pueden cambiar las reglas establecidas a última hora, y menos aún, si no está contemplado en el cuerpo legal", cerró el dirigente.