Cifras del Sence revelan que en el sur están las regiones más presionadas por el desempleo

El mercado laboral sigue bajo presión. Y de esto no es solo reflejo el alza del desempleo a 8,7% para el trimestre móvil febrero-abril de 2023 informado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), sino que también las expectativas entre economistas respecto a que podrían verse cifras más altas la segunda parte del año y, eventualmente, llegar a los dos dígitos.

Y esta posibilidad, que hasta ahora es eso, una posibilidad, se basa en números concretos. Por ejemplo, un análisis del Observatorio Laboral del Sence, muestra que la tasa de desocupación ampliada en el país sería de 16,2%.

De acuerdo al servicio, en el país existirían 1.744.363 desocupados ampliados, de esta cifra, 840.692 son hombres y 903.671 mujeres.

Clic en la esquina inferior derecha del interactivo para ver a pantalla completa:

Es decir, según el Termómetro Laboral de la entidad, ese sería el nivel de desempleo si a las personas que ya están sin trabajo, se unieran aquellas que no buscaron un puesto en el último período de medición del INE, pero que sí estaban disponibles para hacerlo o que buscaron pero no estaban disponibles para trabajar (inactivos potencialmente activos); más aquellas que no buscaron porque declararon que empezarán a trabajar pronto (iniciadores disponibles).

Así, de acuerdo al servicio, en el país existiría 1.744.363 desocupados ampliados, de los cuales 840.692 son hombres (13,9%) y 903.671 mujeres (19,1%). O sea, hay una clara brecha en desmedro de las segundas.

Al mirar el escenario por región, se advierte que hay zonas del territorio nacional en una situación mucho más crítica. Los Lagos, por ejemplo, según los antecedentes del INE tiene una tasa de desocupación de 4,6%. Sin embargo, al incluir los antecedentes que mira el observatorio laboral del Sence, se constata que la tasa de desocupación ampliada sube a 22,9%, la más alta del país.

Esto se da en un marco donde esta zona muestra la tasa de ocupación más baja a nivel nacional. Aquí solo un 48,5% de quienes están en edad de trabajar, cuenta con un empleo.

Ñuble, La Araucanía y Los Ríos también presentan un indicador elevado, con tasas ampliadas de 19,8%, 18,6% y 18,5%, respectivamente.

Esto se condice también con sus niveles de ocupación, las que también son inferiores en comparación al promedio nacional de 55,6%, ya que cada una de estas regiones exhibe porcentajes de 50,7%, 51,8% y 52,7%.

En la vereda contraria, Aysén, Magallanes y Tarapacá son las localidades del país con las tasas de desocupación ampliadas más bajas, pero aún así todas sobre los dos dígitos, con 11,5%, 11,6% y 13,2% respectivamente. (Ver total país y detalle por región en la infografía).

Otros indicadores

De acuerdo al análisis del Sence, durante el trimestre móvil febrero-abril pasado hubo 6.333.000 personas inactivas, lo que representó un decrecimiento de 2% en relación al mismo lapso de 2022.

Sin embargo, al contrastar con las personas inactivas en el mismo trimestre, pero en 2019, se ve un incremento de 11,2% en cuatro años.

Al desagregar a los inactivos por sexo, se tiene que hubo 2.288.000 inactivos hombres y 4.045.000, siendo estas un 63,9%.

Los primeros han crecido un 16,3% respecto del mismo trimestre prepandemia, mientras ellas lo han hecho en un 8,5%.

La razón de inactividad que más ha aumentado se relaciona con motivos de salud permanente, con 221 mil más de personas que las registradas durante el mismo trimestre en 2019.