El Banco Central reitera su postura de “esperar y ver” frente a la escalada de tensiones en el Medio Oriente

Todavía no es tiempo de definiciones. Frente a la preocupación que se apodera de los mercados luego de la escalada de tensiones entre Israel e Irán el fin de semana -que incluyó la entrada de Estados Unidos en el conflicto-, desde el Banco Central optaron por poner paños fríos.

La presidenta del Consejo del instituto emisor, Rosanna Costa, en una presentación del Informe de Política Monetaria (IPoM) en la Universidad de los Andes, reiteró la frase que utilizó la semana pasada al ser consultada por las tensiones: “Wait and see” (esperar y ver).

“El fin de semana vimos que Estados Unidos se involucró, pero dice que no se involucró como guerra propiamente tal. Está en un lugar de conflicto importante. No sabemos por dónde vienen las reacciones, si es largo, si es corto”, describió Costa.

“Por lo tanto, respecto a ese evento en particular, me parece que todavía no tenemos elementos de juicio suficientes para incorporarlo”, continúo.

“Yo decía, incluso si hiciésemos hoy día el IPoM, no es obvio que podamos ir incorporando elementos o escenarios muy asociados a los desarrollos de esa de esa guerra y de cómo y de cómo avanzar hacia adelante”, sumó la economista.

A su vez, Costa afirmó que “los desenlaces que pueda tener este conflicto son muy variados”.

“Este conflicto se va a transmitir vía precio petróleo, pero también va a impactar si estamos hablando de un escenario severo. Si estamos hablando de un escenario donde el precio del petróleo sube mucho, probablemente venga acompañado de elementos de incertidumbre muy alta. Va a incidir, por lo tanto, en el canal de incertidumbre”, explicó la presidenta del instituto emisor.

“No sabemos la reacción favorable que estamos viendo en las condiciones financieras si retrocede o no retrocede, por lo tanto, a ese canal hay que ponerle mucha atención”, sumó, por su parte, respecto a los mercados financieros.

Hoy es prematuro el análisis

“Va a haber probablemente un impacto en la demanda agregada también y en las condiciones de mediano plazo. Para nosotros es bien importante no solamente el shock de corto plazo, sino que cuánto de ese shock de corto plazo tiene mitigación o, lo contrario, o es más importante el shock de mediano plazo que el de muy corto plazo. Por lo tanto hoy día es absolutamente prematuro, sin conocer el escenario, sin conocer las características que toma el escenario, qué fuerza va a tomar en los distintos canales de transmisión”, añadió la líder del Consejo.

En tanto, aseguró que “hay que reconocer el impacto en el mediano plazo y en el corto plazo, y hay que poder aquilatarlos debidamente”.