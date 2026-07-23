Gobierno rechaza arancel de 12,5% por trabajo forzoso: “Chile cuenta con una sólida institucionalidad laboral”

La Subrei declaró que “considera que la aplicación de esta medida a nuestro país no se condice con estos estándares, ni con los antecedentes técnicos, políticos y jurídicos presentados durante todo el proceso de esta investigación”.

La Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei) reaccionó esta tarde de jueves al anuncio de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por su sigla en inglés) de aplicar a Chile un arancel de 12,5% por trabajo forzoso.

“Chile cuenta con una sólida institucionalidad laboral, un marco regulatorio robusto y un firme compromiso con la prevención y erradicación del trabajo forzoso, respaldado por el cumplimiento de los convenios internacionales suscritos por el país en esta materia”, indicaron en un comunicado.

Por lo que rechazaron la medida impuesta: “el Gobierno de Chile considera que la aplicación de esta medida a nuestro país no se condice con estos estándares, ni con los antecedentes técnicos, políticos y jurídicos presentados durante todo el proceso de esta investigación”.

De esta manera, la Subrei explicó que la decisión del gobierno de Estados Unidos se adopta en el marco de una investigación realizada conforme a la legislación interna de dicho país y no como resultado de una negociación bilateral entre ambos países.

También, afirmaron que la investigación tuvo un alcance global y consideró a más de 60 economías, equivalentes al 99,4% de las importaciones estadounidenses, entre ellas socios comerciales relevantes como Australia, Brasil, Canadá, Singapur, Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur, México y Perú, entre otros.

“Lo anterior da cuenta de que esta medida responde a una política comercial de aplicación transversal y en ningún caso constituye una medida dirigida específicamente contra Chile”, dice.

Además, aseguraron que desde el inicio del proceso, Chile participó activamente en cada una de las etapas establecidas dentro de esta investigación y presentó los antecedentes técnicos, políticos y jurídicos correspondientes.

“Es importante destacar, además, que la resolución no sostiene que Chile exporte bienes producidos con trabajo forzoso ni identifica productos chilenos específicos bajo esa condición. La decisión responde a diferencias en la evaluación de los mecanismos regulatorios reconocidos como efectivos por la autoridad estadounidense”, explicaron.

Acerca de medidas a futuro, indicaron que “el Gobierno de Chile continuará resguardando los intereses del país y de sus exportadores, manteniendo el diálogo y negociaciones con las autoridades estadounidenses a través de los canales institucionales existentes y desplegando las gestiones políticas y técnicas necesarias para seguir avanzando en mejores condiciones de acceso, incluyendo la exclusión de productos esenciales de nuestra canasta exportadora en la aplicación de esta medida arancelaria”.