Jorratt: “Lo importante es que no se obstaculicen las estrategias del servicio”

El ingeniero civil industrial Michel Jorratt lideró el Servicio de Impuestos Internos (SII) por un breve pero intenso período, entre marzo de 2014 y mayo de 2015.

En ese lapso, el organismo tuvo un rol clave en la implementación de la reforma tributaria del segundo Gobierno de Michelle Bachelet, pero también desplegó una agresiva política de fiscalización a contribuyentes de alto patrimonio, con el foco en aumentar la recaudación y el cumplimiento tributario.

“El argumento de que es mejor no querellarse y lograr recaudación siempre me ha parecido errado”.

En aquella época el SII fue protagonista en la acción penal de los primeros casos de financiamiento irregular de la política, inicialmente con el caso Penta pero que luego fue ampliándose a través de otras hebras como las aristas SQM y Corpesca.

“Estoy de acuerdo en que debe existir la máxima colaboración entre el SII y el Ministerio Público y que, en determinados casos, de relevancia, este último pueda querellarse sin necesitar del SII. Lo importante es que eso no obstaculice las estrategias que el SII defina para mejorar el cumplimiento tributario”, señala el ingeniero y magíster en ingeniería industrial de la Universidad de Chile, en medio de la discusión abierta por el fiscal nacional, Ángel Valencia, sobre la exclusividad del ejercicio de la acción penal en materias tributarias por parte del servicio.

El experto en temas de impuestos recalca que el rol del servicio no es netamente recaudar tributos, sino promover una cultura de cumplimiento de las obligaciones fiscales.

“Ojo que el objetivo del SII no es recaudar, sino que mejorar el cumplimiento tributario. Ahí el efecto ejemplificador de las querellas es fundamental. El argumento de que es mejor no querellarse y lograr recaudación siempre me ha parecido errado”, sincera.