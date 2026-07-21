Los nuevos 15 nombres que se suman a los comités que definen principales parámetros del Presupuesto 2027
La Dipres dio a conocer el listado de los grupos que calculan el Producto Interno Bruto (PIB) tendencial no minero y la proyección del cobre de largo plazo.
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El Presupuesto 2027 empieza a tomar forma. El Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuesto (Dipres) informó este lunes que se convocó a los integrantes de los comités especializados que cada año calculan el Producto Interno Bruto (PIB) tendencial no minero y la proyección del cobre de largo plazo. Ambos son insumos clave para la definición del espacio del gasto público.
De esta manera, se invitó a 25 especialistas a integrar cada grupo, de los cuales 15 son nuevos.
En el caso del comité consultivo que estimará el PIB no minero tendencial, se incorporaron el académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Álvaro Rojas; el economista de Scotiabank, Aníbal Alarcón; y el director de Políticas Públicas de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Cristóbal Gamboni. Este último también se unió al comité de Precio de Referencia del Cobre.
Además se suman el economista jefe de Coopeuch, Felipe Ramírez; el economista jefe del Departamento de Estudios de LarrainVial, Javier Salinas; el académico de la Universidad Diego Portales, Mauricio Tejada, y el economista jefe de Credicorp Capital Chile, Samuel Carrasco.
Mientras que para calcular el precio del cobre de referencia se sumaron ocho nuevos nombres: el académico de la UAI, Michael Pedersen; el jefe de análisis de industria minera de Plusmining, Andrés González; y el Líder en Economía de GEM Mining Consulting, Patricio Faúndez.
También se integraron el analista senior de Cesco, Cristian Cifuentes; el académico del Instituto de Economía de la Universidad Católica, Javier Turén; el economista senior de Afi, Tomás Opazo, y el economista senior del Departamento de Estudios de LarrainVial, Francisco de la Cerda.
En ambos comités aumentó la cantidad de convocados respecto del año pasado, en tres y cuatro integrantes adicionales, respectivamente.
Las sesiones constitutivas de los comités se llevarán a cabo el jueves 23 de julio y los expertos convocados deberán entregar al Ministerio de Hacienda y a Dipres sus estimaciones el 24 de agosto, y el 4 de septiembre se publicarán las actas con los resultados.
De acuerdo a lo comunicado por Dipres, los integrantes no se renuevan totalmente cada año, sino que dejan de ser parte del comité por dos años cuando cumplen seis años, al incurrir en una causal de inhabilidad presentando su renuncia voluntaria o hasta que el ministro de Hacienda determine su reemplazo en forma justificada, debiendo solicitar previamente la opinión del Consejo Fiscal Autónomo (CFA).
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