Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política Macro
Macro

Los riesgos que ve el IPoM para el mercado petrolero tras la firma de la paz entre Estados Unidos e Irán

En el informe, el ente autónomo pone sobre la mesa la posibilidad de escenarios de mayor estrés sobre los inventarios que podrían empujar un alza abrupta del precio del petróleo.

Por: Sebastian Valdenegro

Publicado: Miércoles 17 de junio de 2026 a las 11:15 hrs.

Sebastian Valdenegro Banco Central IPOM estrecho de ormuz petróleo
<p>Los riesgos que ve el IPoM para el mercado petrolero tras la firma de la paz entre Estados Unidos e Irán</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Gigante BHP inicia proceso para vender todas sus líneas de transmisión eléctrica en Chile para enfocarse en cobre
2
Mercados

Tasas para calcular monto de las pensiones de rentas vitalicias caen a su menor nivel en cinco años
3
Empresas

La paradoja del GNL: hay gas en abundancia, pero gremio acusa que regulación bloquea su uso y aumenta costos eléctricos
4
Economía y Política

Con el cinturón apretado: los consumidores en Chile reducen su gasto en primeros tres meses del año
5
Empresas

Concesionaria del aeropuerto de Puerto Montt reabre conflicto con el MOP y reclama por alza de costos de construcción
6
Regiones

Histórico Kiosco Roca de Punta Arenas busca dejar atrás la crisis, invierte $ 300 millones en una fábrica propia y se enfoca en el delivery
7
Economía y Política

El piso ahora es 1%: Banco Central aplica clara baja a proyección de PIB para el año, pero entra el 3% en sus cálculos para el mediano plazo
8
Internacional

Este es el borrador del memorándum de 14 puntos entre Estados Unidos e Irán
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

BRANDCORNER

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete