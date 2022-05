Mario Marcel asegura que "el gobierno no tiene previsto recortar su agenda social" y que los compromisos se irán cumpliendo a lo largo de la actual administración

La semana pasada el ministro de Hacienda, Mario Marcel, presentó su primer Informe de Finanzas Públicas (IFP) del primer trimestre de este año como jefe de Teatinos 120, revelando -entre otras cifras relevantes- una baja en la estimación de crecimiento desde 3,5% a 1,5%.

En entrevista con El Mercurio este domingo, insistió en que el escenario macroeconómico con el que el gobierno anterior preparó su último informe "no era consistente con una reducción de la inflación durante este año" y que "la proyección actual trata de ser prudente, realista y consistente". Además, fue enfático en que el gobierno "no tiene previsto recortar su agenda social" y adelantó algunos aspectos de la reforma tributaria que están diseñando.

Consultado por si tendrá que haber un ajuste en la agenda social del gobierno, considerando que la holgura fiscal inicial de US$ 30.000 millones que estimaba el gobierno anterior en realidad es de US$ 25.000 millones, explicó que la holgura fiscal que se mide en el IFP no es dinero que sobre, sino que es la diferencia entre el nivel de gasto público compatible con la meta estructural y los gastos que ya están comprometidos. Eso se mide, dijo, anualmente y la cifra de US$ 25.000 millones es la suma de cuatro años.

"Basta con que en el primer año se asuma un nuevo gasto con carácter permanente o recurrente por US$ 1.500 millones, por ejemplo, para que toda la holgura se reduzca en US$ 6.000 millones, o sea, un cuarto del total", detalló.

En esa línea, sobre el significado que tiene que ahora haya US$ 5.000 millones menos en holguras para la agenda del gobierno, el jefe de las finanzas públicas fue claro: "Esto, en el fondo, nos está diciendo que hay algún espacio para ir asignando recursos a medidas nuevas, pero que es un espacio muy limitado y que el grado de persistencia, de recurrencia, de los gastos que se vayan financiando va a afectar a todo el período".

Y sentenció: "Más allá del espacio adicional que se pueda lograr con reasignaciones o ganancias de eficiencia, la reforma tributaria va a ser muy importante para financiar el conjunto del programa de gobierno. Es con cargo a los recursos de esa reforma que se van a poder financiar los cambios, medidas y programas más importantes".

En esa línea, enfatizó que "el gobierno no tiene previsto recortar su agenda social". Lo que sí tiene que estar claro, advirtió, "es que la agenda social y los compromisos del gobierno se van a ir cumpliendo a lo largo del período de gobierno."

Para Marcel, con los recursos que se pueden disponer hoy se puede avanzar en la implementación del programa de gobierno, pero las cosas importantes de éste requieren del financiamiento de la reforma tributaria. Además, indicó que "no es realista" lo que escuchó de parlamentarios de oposición en estos días respecto a que se podía bajar impuestos y también financiar las reformas importantes con una simpe redistribución del gasto fiscal.

La reforma que viene

El secretario de Estado también abordó algunos aspectos de la reforma tributaria que están diseñando, principalmente, cuánto planean recaudar en cada uno de sus ítems. Teniendo en cuenta que la meta que se planteó el gobierno para estos cuatro años es aumentar la recaudación en 5% del PIB, en que dentro de ese 5% más o menos un 0,7% se obtendrá vía reducción de franquicias y exenciones tributarias, Marcel sostuvo que les queda poco más de 4% del PIB.

De ello, un 1,2% debería provenir de la reducción de evasión y de la elusión tributaria. Luego, el royalty a la minería debería recaudar entre 0,5% y 0,75% del PIB, y los impuestos a las personas, más o menos otro 1,5% del PIB. De lo último, un 1% provendrá del impuesto a la renta personal y el 0,5% restante, del impuesto a la riqueza. Este último -aclaró- abarca el patrimonio inmobiliario y financiero, así como las herencias y donaciones entre personas.

Sobre la técnica legislativa, puntualizó que ésta "se verá más adelante" y que en este momento están en dos cosas: en el proceso de consulta ciudadana y, por otro lado, trabajando en el diseño más técnico de la reforma.

El impacto de Convención Constitucional en la inversión

En la recta final del trabajo de la Convención Constitucional que prepara el nuevo texto que será votado por la ciudadanía en septiembre, el timonel de de la cartera de Hacienda aseguró que las dudas que pueda tener un inversionista sobre qué va a pasar con tal o cual norma van a estar despejadas dentro de una semana -como las normas sobre la minería o los derechos sociales- y luego habrá tiempo para evaluarlas.

"Parte de esa dinámica ya la podemos ver en normas que han sido aprobadas, como la del derecho de propiedad, que está quedando claramente establecido, más el principio de que solo se puede expropiar en virtud de una ley y un criterio para compensar o indemnizar a la persona que es expropiada", explicó a El Mercurio.

A su juicio, los temas de "constitución económica" están "casi todos despejados". Por ejemplo, la autonomía del Banco Central, el derecho de propiedad y temas fiscales. En este último, detalló, la normativa sobre el presupuesto ya está aprobada y es prácticamente idéntica a la actual.