Servicios: Chile destaca entre países con bajas restricciones y anota récord de exportaciones

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) destacó a Chile como uno de los países que tuvo un positivo desempeño regulatorio en su Índice de restricción del comercio de servicios (STRI, por su sigla en inglés).

De acuerdo con su informe anual, la economía chilena está entre las 10 principales con barreras más bajas, ubicándose por detrás de Japón, España, Reino Unido, República Checa, Países Bajos, Letonia, Dinamarca, Alemania, y Australia.

De esta manera, el indicador mide a los 38 miembros junto a Brasil, China, India, Indonesia, Kazajstán, Malasia, Perú, Singapur, Sudáfrica, Tailandia y Vietnam, los que representan más del 80% del comercio mundial de servicios, recopilando información sobre las restricciones en sus 19 principales sectores.

Pese a que Chile sobresale, el organismo advierte en el reporte que se identificaron nuevas barreras a nivel mundial el año pasado, que afectan la inversión extranjera y las operaciones en todos los sectores de los servicios, como informáticos, telecomunicaciones, el transporte y la banca comercial.

También alertaron por el endurecimiento de las normas sobre el comercio digital y las plataformas de comercio electrónico extranjeras.

Bajo una lupa más auspiciosa, notaron adicionalmente que durante 2023 mejoraron las condiciones de mercados para los servicios de infraestructura, como construcción, arquitectura e ingeniería, destacando políticas en Canadá y China.

En el caso de los servicios financieros, se identificó la facilitación de las condiciones para que los extranjeros compren acciones en bancos locales en Brasil; y en el caso de los servicios profesionales, mejor acceso al mercado a abogados extranjeros en India.

Así, la OCDE hizo un llamado para la liberalización de los servicios, beneficiar a los exportadores, reducir los costos comerciales y mejorar la productividad.

De hecho, estima que, de implementarse reformas ambiciosas en los países, los costos del comercio podrían disminuir entre 20% y 37% para los proveedores de servicios bancarios comerciales.

E, incluso, podría tener un efecto positivo en el desempeño económico a lo largo de la cadena de suministro global, si es que se reducen las barreras en los sectores de servicios upstream.

El mejor enero de la historia

La mirada de la OCDE que se condice con el hecho de que las exportaciones de servicios chilenas protagonizaron un buen comienzo de año. Conforme a las cifras que publicó la subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), en enero dichos envíos sumaron US$ 273 millones, traduciéndose en un alza del 58% frente al mismo mes del año pasado.

De esta manera, este ha sido el mejor primer mes del año desde que se tiene registro. En igual periodo de 2023 se registraron US$ 172 millones, en 2022 US$ 133 millones, 2021 con US$ 83 millones y 2020 con US$ 123 millones.

Según el informe, realizado con las cifras del Banco Central y Aduanas, las principales alzas en las exportaciones fueron los servicios de mantenimiento y reparación de aviones, helicópteros y otros aparatos aéreos, pasando de US$ 23,9 millones a US$ 59,9 en 12 meses.

Le siguieron las asesorías en gestión administrativa de empresas, marcando un alza de US$ 11 millones; diseño y desarrollo de aplicaciones de tecnologías de información, sumando US$ 7,1 millones; investigación y desarrollo en las ciencias médicas y farmacéuticas con US$ 6,3 millones; e ingeniería para instalaciones de la minería extractiva del cobre con US$ 5,6 millones.

En el primer mes del año, las ventas de servicio fueron a 92 destinos. Lideró Perú, que concentró US$ 71,5 millones, Estados Unidos con US$ 55,9 millones, Colombia con US$ 16,5 millones, Argentina (US$ 15,5 millones), México (US$ 15,3 millones), Suiza (US$ 13,0 millones), Reino Unido (US$ 10,3 millones) y Brasil (US$ 8,1 millones).

En tanto, se contabilizaron que 159 empresas chilenas prestaron servicios al exterior, significando un alza de 25,2% en comparación al mismo mes de 2023. Esto también deja a los servicios como el rubro que más empresas incorporó al proceso exportador, con 235 compañías; seguido por los sectores de manufacturas, que agregó 36 empresas, agropecuarios con 26, forestales con 18, pesca y acuicultura con ocho, y vinos con cinco.

Las cifras se dieron a conocer en el contexto de que en enero se contabilizó el envío de 2.824 productos y servicios diferentes, traducidos en un incremento de 5,9% respecto al mismo mes del año pasado.

De esta manera, se registraron 159 códigos arancelarios de servicios en el primer mes del año, siendo 25,2% más alto que en 2023.