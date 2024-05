Cochilco se sube a la ola de perspectivas más auspiciosas para el metal rojo y eleva pronóstico para el año a US$ 4,3 la libra

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

La Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) mejoró este jueves la proyección de precio promedio del metal para el año a US$ 4,3 libra respecto al valor previo de US$ 3,85 la libra, mientras que para 2025 el transito fue de US$ 3,9 a US$ 4,25 la libra.

Esto, como lo destacó la ministra de Minería, Aurora Williams, coincidirá con un crecimiento de la producción del commodity de 5%, lo que permitirá llegar a 5,5 millones de toneladas, el mayor que está presentando la producción cobre mina en el mundo.

El vicepresidente ejecutivo de Cochilco, Joaquín Morales, señaló que las mejores perspectivas para el precio se deben, principalmente, a estimaciones de menor oferta del metal debido a la paralización de operaciones de una mina en Panamá, el menor perfil de producción de los yacimientos de Anglo American en Perú y Chile; y el anuncio de un grupo de fundiciones chinas de reducción de la producción.

Esta situación, añadió, se suma una demanda robusta, ya que para las economías desarrolladas sigue siendo un elemento crítico y necesario para la transición energética y tecnológica.

“Los fundamentos del mercado del cobre, por sí solos, no son suficientes para explicar el acelerado crecimiento del precio del metal sino que también tiene un fuerte componente especulativo, evidenciado por el alza en las posiciones de compra en las bolsas de metales por parte de los inversores en commodities, es decir apuestan a que el precio continuaría aumentando en los próximos meses”, explicó.

Añadió que si las condiciones geopolíticas y macroeconómicas no evolucionan en forma adversa durante 2024-2025, y si se cumplen las expectativas sobre el avance de la transición energética y tecnológica, el cobre debiera mantener el sesgo al alza.

El volumen de producción de cobre a nivel global se prevé de 22,5 millones de toneladas este año, lo que implica un alza de 2,5% respecto al lapso anterior, y de 23,48 millones de toneladas para 2025, un 4,3% más. Así, se estima un mercado deficitario para este y el próximo ejercicio de 364 mil toneladas y 278 mil toneladas, respectivamente.