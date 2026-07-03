Paula Estévez, subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales:“Paraguay bajó los impuestos y crece al 6%. Ese es el desafío de Chile para ser competitivos”

La autoridad destaca que el Corredor Bioceánico está programado para entrar en operaciones en 2027, lo que posicionará a Chile como la puerta de salida de productos regionales a Asia y Europa por el Atlántico.

Días intensos marcaron la agenda de la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), Paula Estévez, como integrante de la comitiva oficial en la gira que realizó la semana pasada el Presidente José Antonio Kast a la cumbre del Mercosur y luego en visitas oficiales a Paraguay y Uruguay.

La autoridad participó en encuentros con representantes del sector privado de esos países y constató el potencial que va a representar para Chile y los emprendedores nacionales la entrada en operaciones del Corredor Bioceánico, a partir de 2027.

- ¿Qué se busca con este acercamiento al Mercosur?

- La participación de Chile en el en el Mercosur como Estado asociado es muy importante, porque es un bloque que nació con fines comerciales y a la fecha se convirtió en nuestro cuarto socio comercial tras China, Estados Unidos, y el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP ).

El intercambio comercial está creciendo al 6%, por lo tanto, es de mucha importancia tener un mecanismo de integración regional como lo es también la Alianza del Pacífico, que incluye a México, Perú, Colombia y Chile. También salieron temas como seguridad trasnacional y el Corredor Bioceánico, ambos están ligados, por supuesto, con la inversión, y en el caso del corredor va a unir el Atlántico con el Pacífico.

- ¿Hay fecha para que comience a operar el corredor y qué beneficios tiene para Chile?

- Va muy bien y justamente en esta visita nos acompañó el gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, que es donde parte y llega el corredor en la zona chilena. La obra está en pleno desarrollo de infraestructura, Paraguay se encuentra en la etapa final de la construcción del puente internacional que unirá Carmelo Peralta (Paraguay) y Puerto Murtinho (Brasil).

En Chile nos estamos preparando porque esto implicaría que la mercancía desde Paraguay y Brasil pueda salir por el Pacífico y por eso debemos reforzar la inversión en nuestros puertos, en la logística vial.

El gobernador de Antofagasta me contó que la región se está preparando muy bien y se espera que a fines del 2027 el Corredor Bioceánico Vial esté listo. La buena noticia es que Chile el año 2027 asumirá la presidencia Pro Témpore del Corredor Bioceánico, que hoy la tiene Paraguay, por lo que seguiremos impulsando este trabajo como prioritario.

“La Unión Europea en 1995 representaba el 20% de nuestro intercambio comercial y ahora está en menos de 10%. Entonces, tenemos que volver a mirar a la UE”.

- ¿Y este acercamiento a Paraguay y Uruguay nos permite ser esa puerta de salida de sus productos hacia el Asia?

- Exactamente y también de nuestros productos hacia el Atlántico, que también es un mercado interesante. La Unión Europea el año 1995 representaba el 20% de nuestro intercambio comercial y ahora está en menos de 10%. Entonces, en nuestros esfuerzos que estamos teniendo de diversificar, tenemos que volver a mirar a la Unión Europea. Por lo tanto, el Corredor Bioceánico Vial también nos permite a Chile poder salir por el Atlántico con más productos.

- ¿Cuánto ayuda el comercio exterior a recuperar el crecimiento y atraer inversiones al país?

- Justamente por eso no solo vinimos a Paraguay a la Cumbre Mercosur, sino que también tuvimos una visita oficial a Paraguay y también en Uruguay. En el caso de Paraguay firmamos un convenio para evitar la doble tributación, lo que genera un dinamismo muy grande. Hay que considerar que el 90% de la producción de carne de Paraguay viene a Chile. Somos el primer mercado de Paraguay en carnes y nosotros les exportamos salmón, entre otros productos. Pero queremos ampliar la inversión a otros ámbitos. Se abren muchas oportunidades y los convenios para evitar la doble tributación son un paso muy importante.

También con Paraguay conversamos cómo ellos han bajado los impuestos y al bajar los impuestos Paraguay está creciendo hoy al orden del 6%, ese es el desafío para Chile para ser competitivos en la región. Vemos que si al vecindario le va bien, a Chile también y en ese sentido la competencia es muy positiva y eso fue lo que discutimos en Paraguay.

Pero también tenemos en Chile que ser competitivos, porque Argentina tiene el RIGI, que es un mecanismo que otorga invariabilidad tributaria a los inversionistas, y en el caso de Paraguay tienen incentivos tributarios que hacen que llegue más inversión.

- En Mercosur hubo una bilateral con Brasil. ¿Qué se conversó?

- Fue una muy buena conversación bilateral donde tocamos diversos temas. Uno fue la inversión y el comercio entre ambos países. Brasil es el primer destino de las inversiones chilenas, por lo tanto es muy sólido el vínculo, pero también queremos que Chile sea un mercado muy importante para inversión brasilera y ahí acordamos junto al Presidente Lula llevar y organizar una misión empresarial chilena a ese país y también una misión empresarial desde Brasil que venga a Chile para profundizar los lazos comerciales. Aún no hay fecha, pero será este año.

Para promover la inversión tenemos que ir junto a los empresarios, tal cual lo hicimos en esta gira que incluyó una gran delegación que conversa con sus pares y marca lo que puede ser el inicio de nuevos negocios y oportunidades.