ProChile apuesta por Centroamérica para aprovechar interés por otros usos del cobre

La industria de los usos alternativos del cobre ha sido una de las beneficiadas como consecuencia de la pandemia: en 2019 se exportaron poco más de US$ 6 millones de dichos productos, monto que subió en casi US$ 800 mil al año siguiente, y que en 2021 superó los US$ 9 millones, según un mapeo realizado por ProChile.

Este año también ha habido mejoras: el primer trimestre se enviaron al extranjero poco más de US$ 2,5 millones, lo que refleja un alza del 11,7% frente a 2021.

“Existe una industria nacional creciente, que, en base a procesos de investigación científica, innovación y alto valor agregado, ha desarrollado tecnología de clase mundial capaz de extrapolar todos los beneficios biocidas del cobre y aplicarlos en decenas de usos para la higienización necesaria para combatir el Covid-19”, explica Lorena Sepúlveda, directora nacional de ProChile.

En 2020 el servicio comenzó a implementar un plan de internacionalización de esta industria -con foco salud- en el marco del cual desde la semana pasada diez empresas nacionales están realizando una gira por Costa Rica, Panamá y Guatemala. La delegación chilena está integrada por laboratorios farmacéuticos, desarrolladoras de insumos y dispositivos médicos, y firmas con aplicaciones de cobre a salud.

Sepúlveda explica que el objetivo de la gira es vincular a la industria nacional con los principales actores -públicos, privados y regulatorios- de los países visitados.

La directora nacional adelanta que en Guatemala los resultados preliminares indican la materialización de más de 110 reuniones de negocios B2B, y el 92% de los participantes espera cerrar negocios en los próximos 12 meses por un valor estimado de US$ 1,4 millones.

En Costa Rica se acordó crear una mesa de trabajo público-privada binacional, la que, afirma “acelerará el ingreso de la oferta chilena, de manera competitiva, al mercado”.

En 2021, la importación de productos farmacéuticos total de Panama superó los US$ 664 millones, evidenciando un alza de 8,8% frente a 2020. Más de US$ 10,5 millones corresponden a empresas chilenas, lo que ubica al país en el lugar 20 de 87 proveedores.

El año pasado Costa Rica importó más de US$ 632 millones en medicamentos, un 9% más que en el año previo. Las exportaciones de firmas nacionales superaron los US$ 6 millones, lo que representa cerca del 1% de la torta.