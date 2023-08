Republicanos insisten en sus reparos a pacto fiscal tras cita con Boric: “No está el horno para subir impuestos”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Hasta La Moneda llegó la tarde de este lunes la directiva del Partido Republicano, compuesta por Arturo Squella -quien encabeza la colectividad- y Ruth Hurtado -secretaria general- para reunirse con el Presidente de la República, Gabriel Boric, quien ha estado impulsando el diálogo con los distintos partidos políticos en busca de apoyos para viabilizar la reforma de pensiones y el pacto fiscal en el Congreso.

La concurrencia de la colectividad ligada al excandidato presidencial, José Antonio Kast se produce luego de varios meses en los cuales se resistió a ser parte de las conversaciones e, incluso, se retiró de la mesa de pensiones y no asistió a las convocatorias del titular de Hacienda, Mario Marcel.

“Lejos de estar subiendo los impuestos, lo que hay que hacer en Chile es disminuir los impuestos, precisamente para lograr una mayor recaudación, atrayendo la inversión se logra contar con mayor crecimiento económico”, dijo el presidente de Republicanos.

En el encuentro, Boric estuvo acompañado por el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, y la titular del Trabajo, Jeannette Jara, quien se sumó con posterioridad.

Previo a la cita, el mandatario había asistido a una actividad en la Usach con motivo de la inauguración de una exposición a 50 años del golpe de Estado, donde se refirió a la reunión que lo esperaba en La Moneda, en en el sentido de que se están “reconstruyendo los vínculos en la política para salir del bloqueo y poder avanzar en cuestiones importantes como la reforma de pensiones, un nuevo pacto fiscal y mejorar la agenda de probidad o la salud”.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, junto a la subsecretaria Heidi Berner, expusieron ayer en la comisión de Hacienda de la Cámara. Foto: Cámara de Diputados

“Tenemos una mirada distinta”

A la salida de la reunión -que se extendió por una hora-, Squella señaló que le plantearon “con mucha franqueza” al mandatario los temas que más le interesaban -como la reforma tributaria-, que “uno podrá entender que no es positivo pensar estar año por medio instalando nuevas reformas con el daño que se genera a la economía”.

El dirigente explicó que tienen “una mirada muy distinta. Lejos de estar subiendo los impuestos, lo que hay que hacer en Chile es disminuir los impuestos, precisamente para lograr una mayor recaudación, atrayendo la inversión se logra contar con mayor crecimiento”.

Complementó con que esa es su posición, “sin perjuicio que podremos analizar lo que se presente seguramente en marzo”, con especial atención a lo que podría ser la simplificación del sistema tributario, lo que ven como positivo.

Squella dijo que ellos siempre han estado disponibles para el diálogo, “pero -advirtió- creemos que la conversacion principal tiene que darse en las comisiones del Congreso, más que el estar haciendo lobby afuera del Congreso para aprobar las reformas del Ejecutivo”.

Ante esto, el ministro Elizalde respondió que el “diálogo se seguirá haciendo con transparencia y en la sede de los poderes colegisladores”

En pensiones, indicó hicieron ver los distintos diagnósticos que se han hecho, incluida la comisión que encabezó el hoy Ministro de Hacienda. “El diagnóstico claro es la falencia en materia de tasa de 10,5%, cuando el promedio en el mundo en sistemas similares al nuestro es de 18%; en materia de formalidad laboral, tenemos mucho que avanzar y en revisar los años de cotización laboral que han planteado comisiones y hoy no lo vemos en la reforma”, dijo.

A su juicio, intentar “meter una nueva entidad a administrar recursos públicos de todos, hoy no está el horno para bollos en ese caso teniendo a la vista los casos de corrupción que se han tenido y qué decir el subir los impuestos en materia de reforma tributaria”.

Sobre el 6% adicional de cotización, Squella reiteró su apoyo a que vaya completo a capitalización individual. “Sí, me da la impresión que el Presidente tenía super claro que en cosas tan estructurales nosotros no nos movemos” y agregó que “innovar y ponerse creativo creando instituciones, más aún a donde irían a parar personas del ámbito más político que técnico no lo comparto”, sostuvo Squella.

Además de republicanos, Boric recibió a dirigentes del Partido de la Gente y el Partido Social Cristiano.