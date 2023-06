Rosario Navarro sobre reforma tributaria en la Cuenta Pública: “Hay que entender que un país que no crece recauda poco”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por problemas de organización y protocolo, ayer la nueva titular de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Rosario Navarro, quedó lejos de los otros líderes gremiales en el Salón de Honor del Congreso en Valparaíso. Sin embargo, la distancia no impidió que la nueva líder de los industriales compartiera la mirada crítica de sus pares en torno al discurso del mandatario Gabriel Boric.

Pero si bien la dirigenta se mostró crítica, particularmente en torno al tema tributario planteado por el mandatario, señaló que “me quedo con las cosas positivas, siempre me gusta ver el vaso medio lleno”, dijo, destacando la constante invitación del mandatario a dialogar.

Respecto al tema impositivo, Navarro señaló: “Sigo insistiendo, y nos parece relevante como Sofofa, en que hay que analizar las propuestas con cada uno de los puntos. Acá no basta sólo con recaudar más, es cómo hacemos más eficiente el gasto”.

“Valoro enormemente el tono del Presidente, también los énfasis que puso en su discurso”, dijo Navarro.

Pero si bien la empresaria se mostró optimista, eso no impidió que manifestara sus observaciones y preocupaciones en torno a la discusión tributaria. Sobre dicho punto, la nueva líder industrial fue clara: “Estamos preocupados, cómo se va a financiar esto y cuáles van a ser las acciones concretas”, comenzó señalando.

Las críticas no se quedaron allí. De hecho, Navarro cuestionó que en el discurso Boric ligara varias iniciativas al desenlace que tenga la reforma tributaria.

“Muchas de estas propuestas las amarró, pero hay que entender que un país que no crece recauda poco”, agregó.

Los dirigentes empresariales conversan con el presidente de la CUT, Davida Acuña. Foto: Julio Castro

Según recalcó, como sector están disponibles para dialogar, pero advirtió que si el país no retoma el crecimiento “hipotecamos el desarrollo futuro”.

Para ella, el foco de acción debe ser incentivar el crecimiento, atraer mayor inversión y dar mayores certezas, ejes que desde su perspectiva “con una buena reforma eso se va a conseguir. Así que estamos disponibles para seguir aportando y conversando”.

Con todo, Navarro fue enfática en plantear que aumentar la carga tributaria para las empresas “es un error”, agregando que la apuesta debe ser “empujar que más empresas quieran armarse y formarse en Chile. Y hay ciertos aspectos que debiéramos revisar, como el gasto público y cómo hacerlo más eficiente, cómo aumentamos la tasa impositiva a más personas, y cómo atraemos más inversión, porque mientras más empresas hay, más se puede recaudar”, recalcó.

Análisis por punto

-¿Faltaron más lineamientos en el discurso? ¿Esperan que se recojan algunos de los lineamientos que ustedes como sector privado han planteado en el tema tributario?



- Entiendo que las cuentas públicas siempre son muy diversas, con distintos temas. Pero sigo insistiendo, y nos parece relevante como Sofofa, en que hay que analizar las propuestas con cada uno de los puntos. Acá no basta sólo con recaudar más, es cómo hacemos más eficiente el gasto.



De hecho, para Navarro, más que hablar de puntos del PIB, “creo que es importante saber cuánto es el monto que se quiere recaudar”, dijo, y añadió que “tal vez la discusión pasa por cómo hacemos que la base que impone hoy día, o sea, que paga impuestos hoy, crezca. Esto hacerlo de manera progresiva, no significa hacerlo de un día para otro, pero hay que poner esa discusión sobre la mesa”.

Con todo, desde su perspectiva, para Navarro se trató de un discurso que cubrió “muchos temas”, y señaló que “recoge el guante” de continuar aportando al debate de políticas públicas.

“Me quedo con las cosas positivas, siempre me gusta ver el vaso medio lleno, con el llamado a que sigamos aportando, a que el vínculo público-privado y que las acciones públicas-privadas pueden llegar a buenos resultados”, afirmó la presidenta de Sofofa.

“Este es mi primer día (como presidenta de Sofofa), tengo que sentarme en el asiento presidencial, que no me he sentado todavía, y veremos cuáles son las acciones y donde podemos hacer un aporte”, sostuvo la dirigenta.