Sismo sacude la zona central de Chile
El movimiento tuvo una magnitud de 5,2 y su epicentro se ubicó bajo el mar al noroeste de Quintero.
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Un sismo de moderada intensidad sacudió la zona central de Chile a las 12.15 horas de este lunes.
El movimiento tuvo una magnitud de 5,2 -preliminarmente había informado 5,5- y su epicentro se ubicó a 34 kilómetros al noroeste de Quintero, según informó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.
El temblor tuvo su mayor intensidad en Valparaíso y Puchuncaví, donde alcanzó a V, mientras que en Zapallar y Limache alcanzó a IV. En Santiago y localidades de la Región de O´Higgins tuvo una intensidad de III.
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