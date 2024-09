Actores políticos advierten debilidad institucional frente a crisis de seguridad

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Este viernes diversos actores políticos se han pronunciado sobre la crisis de seguridad que se ha hecho presente en la contingencia nacional, apuntando a debilidad institucional y déficit de funcionarios policiales.

El senador y presidente de la Comisión de Seguridad, Iván Flores, advirtió que “las organizaciones criminales y las bandas en los distintos barrios le están perdiendo el respeto a la institucionalidad”.

Durante una entrevista en Tele13 radio, Flores se refirió a las amenazas recibidas esta semana por el personal del Cesfam Raúl Silva Henríquez, ubicado en Puente Alto, para que no atendieran a niños que resultaron heridos en medio de una balacera en la zona, afirmando que “empieza a no solamente a generarse una sensación sino una realidad de pérdida de la presencia del Estado cuando los funcionarios se ven obligados, por temor a perder su vida por las amenazas de muerte que recibieron, a cerrar un servicio que es gravitante para la ciudadanía".

En la misma línea, el parlamentario alertó en otra entrevista en radio Duna que “cuando tenemos debilidad institucional somos carne fácil para organizaciones criminales financiadas desde afuera”.

En relación con la instalación del crimen organizado en el país la subdirectora de Unidad Especializada de Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional, Tania Gajardo, alertó en radio Pauta sobre la pelea del territorio.

“Estamos en un momento en el que ya llegaron los fenómenos nuevos que tenían que llegar, secuestros, extorsiones, préstamos usureros. Todos estos fenómenos nuevos como el sicariato ya están presentes y ahora lo que está pasando es que las organizaciones, tanto extranjeras como nacionales, están peleando los territorios“.

La funcionaria precisó que “en Arica, en Tarapacá, venían pasando estas cosas hace mucho más tiempo que lo que estamos viendo en Santiago, pero las medidas más fuertes que se han tomado, por ejemplo, con este fiscal nacional, desde la creación de los equipos ECO, son medidas que se crean recién el año pasado, cuando en el norte del país, teníamos una situación como ésta hace bastante tiempo”.

Al ser consultada sobre la instalación de presencia militar en las calles, para evitar lo ocurrido en Puente Alto, Gajardo dijo que “si las personas necesitan recibir sus tratamientos de salud y ser atendidas; y los funcionarios necesitan estar resguardados para poder trabajar. A mí me parece, y esto es opinión personal, que son lugares donde realmente hace falta que el Estado no retroceda. Lugares como Bajo de Mena no pueden ser abandonados, el Cesfam no puede no estar custodiado, la gente no puede no recibir salud“.

Por otra parte, la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, también se refirió a la crisis de seguridad este viernes, y durante una entrevista en radio Cooperativa, apuntó que “la carencia de personal policial en todas nuestras comunas es un indicador transversal de todos los alcaldes, de todos los colores políticos y de todas las regiones de Chile”.