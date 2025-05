Acuerdo Codelco-SQM y disputa entre Marcel y el CFA son algunos de los temas abordados en el primer debate oficialista

Sobre el CFA, la candidata del Socialismo Democrático (SD), Carolina Tohá, señaló que expresó su convicción de que “el tono del Consejo Fiscal Autónomo fue problemático, (…) porque dijo que no era útil cambiar la legislación”.

Intentando marcar diferencias, sin quemar las naves; de manera que quien gane las primarias oficialistas cuente con el respaldo del electorado de los demás candidatos, los aspirantes de la centroizquierda a La Moneda se enfrentaron este lunes en su primer debate oficial, organizado por Radio ADN.

En la ocasión, los periodistas Paula Bravo y Mauricio Bustamente plantearon los principales temas que -por estos días-, debate la sociedad chilena, como migración, seguridad, funcionamiento de las instituciones, corrupción, aborto y economía, entre otros.

Uno de los aspectos afrontados en el eje económico fue el acuerdo Codelco-SQM para la explotación del litio. Esto, en medio de la polémica generada por el resultado de la Comisión Especial Investigadora del tema en la Cámara donde 10 de sus 11 integrantes se mostraron partidarios de anular el acuerdo.

Aquí, la diferencia más profunda la expresó la candidata del PC y Acción Humanista, Jeannette Jara, quien aseguró que “en Chile tiene que haber una Empresa Nacional del Litio” y yendo más allá, apuntó derechamente al acuerdo: “No estoy disponible para que el Estado de Chile haga acuerdos con SQM”, subrayó.

Interpelada por uno de sus adversarios internos, el representante del Partido Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Jaime Mulet –quien, como ya ha hecho, respaldó el acuerdo a brazo partido-, sobre por qué no se opuso cuando era parte del Gobierno, la exministra explicó que planteó su posición donde correspondía, pero que siendo minoritaria respaldó la opinión mayoritaria.

Con matices, su par del Frente Amplio, Gonzalo Winter, compartió la idea de que Chile tenga una Empresa Nacional del Litio, “que exporte a todo el mundo”, pero con un encadenamiento productivo de los procesos es muy complejo, advirtió. Mientras que la carta del Socialismo Democrático (SD), Carolina Tohá, aclaró que el hecho de “que un recurso de los chilenos, no quiere decir que no pueda ser explotado por los privados” y en consonancia con la postura de Mulet, calificó de “audacia” la decisión del Gobierno en esta materia.

Encontrón Marcel-CFA

Otro tema contingente abordado en el contexto del eje económico, fue la disputa entre el ministro de Hacienda y el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) a raíz del deterioro fiscal permanente de las finanzas públicas que acusó el primero.

Tohá fue la primera apuntada por los conductores para referirse al tema, quien manifestó que en esta materia no se trata de este Gobierno en particular, sino que “el Estado lleva años en que genera déficit fiscal, porque hay compromisos legales que exceden las capacidades de recaudar”. Y, a su juicio, en este periodo el Ejecutivo ha hecho un esfuerzo por recaudar más “y hacer eficiencia en el gasto del Estado”.

Acto seguido, expresó su convicción de que “el tono del Consejo Fiscal Autónomo fue problemático, no porque advierta este problema, sino porque dijo que no era útil cambiar la legislación; y, eso significa que no podemos cambiar la parte fiscal del gasto”. Por lo que adelantó que en su eventual gobierno mejoraría los ingresos a través de “crecimiento y control de la evasión fiscal” y postuló que “soy de una centroizquierda que cree que el crecimiento importa, para el empleo, para el bolsillo de las familias, importa para financiar la justicia social”.

Para el crecimiento propone “un Acuerdo Nacional para el Desarrollo, que salga de la ilusión de que podemos desarrollarnos sin crecimiento o sin Estado”.

Para la exministra del Trabajo planteó la necesidad de pasar de un salario mínimo a uno “vital”, apuntando a “lo que cuesta vivir”. Y añadió que “hay que profundizar la democracia y también mejorar las condiciones económicas, porque el crecimiento es un motor de la sociedad chilena”, dijo, enfatizando que crecimiento económico y profundizar los derechos de las personas, van aparejados. Mientras que Winter hizo hincapié en su propuesta de que Chile llegará al desarrollo al 2050, para lo cual el Estado debe jugar un rol de coordinación de los actores de la economía hacia distintos objetivos; lo que en su eventual Gobierno –dijo– va a ser bueno para los empresarios, porque le va a dar certezas.

Al mismo tiempo, advirtió que habrá un impuesto a los súper ricos (al 0,1%). Y, consultado específicamente acerca de su visión sobre los empresarios, Winter señaló: “hoy día hay muchísima concentración de la riqueza y (…) mi opinión es que el Estado es el responsable de poner los incentivos correctos para que el empresariado tenga el comportamiento correcto” y continuó advirtiendo su preocupación acerca de que “el 1% del país concentre el 50% de la riqueza y que el 50% menos rico del país concentre el -0,6% de la riqueza, habla de un país cuya concentración de la riqueza deviene en concentración del poder y cuando el poder está concentrado hay un problema para la democracia y genera estancamiento productivo”.