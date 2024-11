Candidatos a la Casa Blanca gastaron US$ 3.500 millones en la presidencial más cara de la historia

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump gastaron US$ 3.500 millones en su carrera por la Casa Blanca, lo que convierte esta campaña presidencial en la elección general estadounidense más cara de la historia.

Con los dos candidatos compitiendo empatados mientras los votantes se dirigían a las urnas el día de las elecciones, los archivos finales a mediados de octubre muestran que las campañas, los grupos externos y los comités del partido recaudaron colectivamente casi US$ 4.200 millones.

Harris recaudó más fondos que su oponente republicano, con grupos como el Comité Nacional Demócrata y vehículos de recaudación de fondos afiliados (entre ellos los Super PAC, que pueden recaudar cantidades ilimitadas de individuos) que atrajeron más de US$ 2.300 millones y gastaron US$ 1.900 millones.

Los grupos de Trump y el Comité Nacional Republicano recaudaron poco más de US$ 1.800 millones y gastaron US$ 1.600 millones.

Aproximadamente, la mitad del gasto de la carrera presidencial se destinó a publicidad y medios de comunicación, según un análisis de Financial Times de los registros de financiamiento de campañas.

Gastos prioritarios

La mayor parte de este dinero se dirigió a los siete estados clave que se esperaba que decidieran las elecciones. Solo los grupos de Harris desembolsaron allí más de US$ 1.000 millones en anuncios tradicionales y en las redes sociales.

En total, las dos campañas y grupos externos gastaron casi US$ 1.500 millones en anuncios en los siete estados clave, según el grupo de seguimiento de anuncios AdImpact. Solo en el estado de Pensilvania, donde estaban en juego 19 votos del colegio electoral, se gastaron más de US$ 400 millones, más que los US$ 358 millones gastados en los 43 estados no decisivos combinados.

El trabajo de Musk

Los grupos de campaña de Trump gastaron una cantidad desproporcionadamente grande en los casos judiciales recientes y actuales del exPresidente, con más de US$ 100 millones (o el 14% de todo el gasto) destinados a sus gastos legales. Esto ha dejado una gran parte de otros gastos a cargo del partido, los PAC y los Super PAC, como el America PAC financiado por Elon Musk.

Musk aportó US$ 118 millones a America PAC después de ayudar a fundar el grupo este verano (boreal), aproximadamente al mismo tiempo que expresó públicamente su apoyo a Trump.

El Super PAC se hizo cargo de la mayor parte de las tareas de campaña y de las operaciones de campo relacionadas con el aumento de la participación electoral, que normalmente están a cargo de la campaña y el partido.

America PAC reclutó promotores pagados para hacer campaña puerta a puerta, un trabajo que en las campañas presidenciales suelen realizar voluntarios, en un acuerdo que ha sido objeto de escrutinio.

Las investigaciones han revelado que en las iniciativas de divulgación del grupo no funciona bien y que hay caos. Se descubrió que una gran cantidad de visitas a domicilio registradas en la aplicación de campaña de la operación eran falsas y algunos promotores denunciaron malas condiciones de trabajo o confusión sobre a quién habían sido contratados para hacer campaña en su nombre.

Las operaciones de campo de Harris y su acercamiento a los votantes fueron manejadas de una manera más tradicional por su campaña y el DNC. El principal Super PAC alineado con Harris, Future Forward, concentró su dinero en publicidad y gastó casi US$ 300 millones en anuncios en estados clave.