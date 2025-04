“Ella es parte del problema, es parte de la elite”: Franco Parisi descarta ir a una primaria con Evelyn Matthei

El líder del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, prefirió establecer sus propias condiciones y dijo que desde su militancia van hacer unas primarias internas online contra otros cuatro precandidatos. ¿La razón? Las primarias del Servel “son una bomba de tiempo”, dijo, y optó por reunir a su propia “infantería política” para armar sus propuestas.

En este sentido, ante la posibilidad de que se enfrente en unas primarias con la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei -como sugirió el jueves el presidente de RN, Rodrigo Galilea- Parisi sostuvo: “Yo creo que ella es parte del problema. Ella ha estado en la política por 35 años, ha ganado más de US$ 3,9 millones de sueldo. Lo veo difícil. Ella es parte de la elite. Ella es parte de la establishment. Ella es parte de lo que está ocurriendo en Chile”.

Propuestas presidenciales

En relación con lo que sería su programa de gobierno, el líder del PDG aseguró en una entrevista en Mesa Central de Canal 13 que piensa gobernar “con las buenas ideas (…) Aquí lo que ha estado ganando durante este gobierno ha sido la transa económica por la razón o la coima”.

En cuanto a las personas que formarían parte de su equipo ministerial, dijo que “Fernando Sagredo es uno de los que le interesan. Y para el Ministerio de Hacienda, a mí me gustaría alguien más relacionado con negociador de gerente o CEO del retail”.

Como parte de sus propuestas económicas, destacó la reducción del gasto fiscal, “ya que ningún sueldo va a ser mayor a $ 5 millones, del Presidente para abajo. Además, planteó la fusión de varios ministerios como, “por ejemplo, Vivienda y Bienes Nacionales”.

Asimismo, explicó que tiene en sus planes aplicar medidas a situaciones particulares, como el caso de Bolivia, en el que “vamos a poner tarifas arancelarias y paraancelarias… Usted me permite la redirección de los inmigrantes ilegales sin ningún problema, si no Bolivia no va a recibir una gota de petróleo o gasolina”.