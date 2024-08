En Comisión de Minería y Energía del Senado se abordará modelo de distribución eléctrica

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

A propósito de la crisis que afecta a la empresa distribuidora de energía Enel, el presidente de la Comisión de Minería y Energía del Senado, Juan Luis Castro (PS), dijo en Tele13 Radio que “parece que el esquema de los años 80, de cómo una empresa distribuidora monopólica actúa, hay que superarlo”.

Asimismo, indicó que es necesario abordar el modelo de distribución eléctrica “y yo la puse en tabla para pasado mañana en la Comisión de Energía”.

El parlamentario reiteró que debe haber competencia en el sector, “como en toda área de la economía”.

Los días más oscuros de Enel en Chile

“Hoy día el Estado, frente a lo que pasó, no tenía herramientas que no fuera pedirle a las empresas que intervinieran de mejor forma, no había un mecanismo de que se hiciera presente el Estado para resolver la crisis de interrupción. No la va a tener por tiempo largo, a no ser que se diseñe una empresa estatal de la electricidad, una especie de Chilectra 2.0, que tenga un rol en esto, pero eso no es de un día para otro”, afirmó en la entrevista.