"Espectáculo atroz" y "sobrerreacción": Undurraga y Lagos Weber critican acusaciones constitucionales contra Boric y Tohá

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Luego que diputados de Renovación Nacional ingresaran una acusación constitucional contra el Presidente de la República, Gabriel Boric, y la bancada republicana hiciera lo mismo contra la ministra del interior, Carolina Toha, a propósito de la crisis de seguridad, parlamentarios tomaron posiciones frente a los anuncios.

El jefe de la bancada del partido Republicano, Luis Sánchez, aseguró en radio Pauta que “el sentido común se va a imponer y la gran mayoría de los miembros del Congreso se van a dar cuenta de que esto es algo que supera completamente las divisiones entre izquierda y derecha”.

Sánchez explicó que la crisis de seguridad es uno de los argumentos para realizar la acusación. “2.300 asesinatos en la época en que ha estado Carolina Tohá al mando del Ministerio del Interior. (…) Yo incluso esperaría que desde el oficialismo haya diputados que entiendan que el mejor favor que le pueden hacer al Presidente de la República y a su Gobierno es hacerle entender que esto no admite ninguna actitud que indique que no está pasando algo en la realidad”.

Al ser consultado sobre el número de acusaciones en marcha, Sánchez apuntó que son muestra de la crisis que vive el país.

“Esto no tiene nada que ver con una cosa de izquierdas y derechas. Yo esperaría que incluso los más leales dentro del oficialismo entiendan que la forma de ayudar a su Presidente es hacerle entender que Carolina Tohá tiene que salir“, dijo.

Por otra parte, en Tele13 radio, el diputado de Evópoli, Francisco Undurraga, calificó la acción como “un espectáculo atroz, no sólo por la ausencia de coordinación sino porque no hemos aprendido de nuestra propia historia, sobre todo en Chile Vamos”.

Asimismo advirtió que “es una irracionalidad, es darle una señal al crimen organizado de que el Estado va a estar, durante el próximo mes entero, defendiendo a la ministra del Interior y al Presidente de la República en vez de estar combatiendo lo que necesitamos que se combata”.

En la misma línea, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), dijo en radio Pauta que se trata de “una sobrerreacción de algunos sectores de derecha como consecuencia de todo este cúmulo de cosas: Caso Audios, Hermosilla, ex ministros del Gobierno de Piñera, sueldo de 17 millones (...) está golpeando a un sector".

Lagos Weber apuntó que las acusaciones constitucionales son “una atribución que se puede ejercer porque está en la Constitución, mi pregunta es si hay condiciones para iniciar dos procesos, al margen de los que ya hay contra los ministros de la Corte Suprema”.

El senador respaldó la gestión de Tohá enfatizando que "si hay alguien que se ha echado al hombro el tema de seguridad es Carolina Tohá".

Paulina Vodanovic, diputada del Partido Socialista, por su parte, dijo en CNN Chile radio que la acción “es más bien una jugada comunicacional, un punto político (...) Parece que algunos guionistas de la derecha están pasados de copas”.

Asimismo, reiteró que “las acusaciones constitucionales son instrumentos jurídicos válidos, pero no para ser abusados (...) A mí me preocupa ver cómo el Parlamento no es capaz de sumarse a una solución”.

Mientras que en radio Infinita, el senador Manuel José Ossandón (RN), indicó que “tanta acusación, tanta pelea política, le hace mal a Chile".

El parlamentario también respaldó la labor de Tohá. “Ella cumple con su deber”, dijo.