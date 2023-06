Eugenio Guzmán y caso Democracia Viva: “Con esto se derrumba el mito fundante del propio Gobierno”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Los convenios suscritos entre la seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva no han dejado a nadie indiferente, no sólo porque la entonces pareja de la diputada Catalina Pérez la arrastró a un caso con ribetes de corrupción, sino que hizo lo propio con su partido, Revolución Democrática (RD), involucrando también al Partido Socialista (PS), donde milita el ministro de Vivienda Carlos Montes; y, en esta avalancha de eventuales responsabilidades políticas, no se descarta que el Gobierno de Gabriel Boric salga aportillado.

Así lo percibe el decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad del Desarrollo (UDD), Eugenio Guzmán, quien en conversación con Diario Financiero analiza el tema y sus efectos políticos. Para el sociólogo y analista político frente a este escándalo político “puede ocurrir una especie de sálvese quien pueda, en el cual cada conglomerado trate de blindar a sus cartas, a sus figuras” y para ello tome distancia del resto de sus aliados.

Incluso adelanta que, “probablemente las decisiones que tome (Boric) le van a permitir sortear el problema, pero en modo alguno le van a redituar algún beneficio”.

-¿Qué efecto podría tener para el Gobierno el caso de Democracia Viva, podría ser tan grave como el caso Caval para Bachelet o el estallido social para Piñera?

-No sé si utilizaría esa fórmula narrativa. Creo que estamos en presencia de hechos que tienen marcos en los que queda atrapado, constreñido o figurado un gobierno. El Gobierno queda caracterizado por un determinado hecho que, obviamente, tiene un grado de espectacularidad tal que termina describiéndolo o caracterizándolo. Yo diría que es más bien eso.

-¿Qué efectos podría tener sobre la administración del Gobierno?

-Ahí haría algunas distinciones, porque desgraciada o afortunadamente, cualquiera sea el punto de vista, los hechos son que el Gobierno en general ha estado afectado por elecciones año a año, que le impiden abstraerse de tomar posiciones -y no ha hecho ningún intento de atraerse de tomar posiciones-; y, dependiendo de los resultados que se sigan de cada uno de esos contestes electorales, obviamente, tienen impacto o lo afectan. Ese es un factor relevante.

“Tejado de vidrio”

-En este caso, ¿cómo lo afectan?

-En este caso particular, el problema tiene que ver con dos efectos: uno es interno, en el sentido de que esto desordena internamente al sector, porque de alguna manera, no todo el Gobierno ni todos los partidos, de lo que sabemos hasta el momento, de buena fe, han estado o están involucrados en situaciones como estas; pero genera un conflicto en el Frente Amplio, donde no hay un alma, sino muchas almas.

-¿Y el otro efecto?

-El efecto externo, que tiene que ver con el discurso que ha habido hasta ahora. Que era un discurso en el que decían que eran algo diferente, que venían a cambiar la política, que eran sangre nueva. Y con esto se derrumba el mito fundante no solamente de los partidos que allí están, sino que del propio Gobierno.

-¿En términos políticos se puede describir como se dice popularmente con el refrán de que no hay que escupir al cielo?

-O esa expresión clásica de que todos tenemos tejado de vidrio.

“Papa caliente”

-¿Qué puede pasar en el sentido legislativo a partir de esta situación en la que el propio timonel de RD admitió que podrían existir actos de corrupción?

-Creo que a nivel político, nuevamente, genera dos efectos, uno interno y uno externo. El interno es que horada o derrumba ciertas confianzas. Uno podría pensar que en una situación de crisis se tiende a generar más unidad y eso sería cierto cuando la crítica que se hace es injusta, pero aquí estamos hablando, aparentemente, de una crítica justificada frente a un hecho que no tiene mucha justificación. Entonces, eso internamente genera desconfianza y altera los ánimos. Desde ese punto de vista, podría generar mayor disociación, menor coordinación. Externamente, horada la imagen, para bien o para mal, frente a lo que son sus socios.

-¿Cómo el PS y el PPD?

-Claro, y, además, frente al resto de los legisladores que son la oposición, vale decir, Chile Vamos, republicanos, etc.. Pero también en lo interno -que se me quedaba fuera-, cuando digo que se caen las confianzas y la coordinación se hace más compleja, se refleja en la secuencia de declaraciones que hasta el momento habíamos visto por parte de los partidos de Gobierno, o sea del oficialismo. En un principio hubo algunas declaraciones, apoyos, se trató de usar una táctica retórica muy común que es decir que esto es una crítica política o que responde solamente a un caso aislado. La verdad, es que aparentemente no era así y hoy en día se está diciendo que era una práctica común.

Yo no he visto al Partido Comunista salir a defender esto –no he visto a la ministra vocera de Gobierno Camila Vallejo defendiendo- y eso plantea dudas si es que al interior del Gobierno, en el caso de algunos partidos, se tiene cierta convicción de que en algunas temáticas no hay que meterse, porque eso puede afectar las eventuales candidaturas de algunas personas, como en el caso de Vallejo.

-¿De qué manera esto profundiza las diferencias entre las dos almas de los pactos que sustentan al Gobierno?, porque el Socialismo Democrático pretende que se blinde al ministro Montes.

-Ahí está el punto, porque aquí puede ocurrir una especie de sálvese quien pueda, en el cual cada conglomerado trate de blindar a sus cartas, a sus figuras. Pero volviendo a la pregunta, creo que lo que puede ocurrir acá es que no solamente se debilita la coordinación al interior del grupo más cercano al Ejecutivo, sino que también sus relaciones con sus socios como el PS y el PPD.

-¿Cómo podría aterrizar esta situación en el Congreso? Algunos ya hablan de acusación constitucional a Montes.

-Sí, siempre existe la tentación, sobre todo de la oposición, de decir ‘aquí tenemos abierto un camino para una acusación constitucional’, para asestarle un golpe político al Gobierno. Si se hiciera, creo que todavía es muy prematuro y, tal vez, sería un error. Lo que me parece que sí va a ocurrir es que las relaciones se van a tensar más, porque nadie quiere estar con esa papa caliente, porque este es un acto complejo, un acto irregular, por lo que sabemos hasta el momento. Eso hace que se produzca un distanciamiento. Yo no he visto tampoco a sectores del Frente Amplio saliendo en alguna defensa en estos temas. Entonces, al interior del Congreso se hace más difícil la coordinación, porque nadie quiere hacerse cargo de los fracasos.

Reforma tributaria: “una oportunidad a la oposición”

-En este contexto, ¿se hará más difícil alcanzar, por ejemplo, acuerdos importantes en lo relativo al pacto tributario a la reforma de pensiones?, que son de reformas emblemáticas de este gobierno y que ya estaba costando sacar adelante.

-Podría ser, pero sobre todo podrían cambiar los contenidos de lo que se discuta. Porque hoy en día la reforma tributaria se ha planteado en la dirección del alza de impuestos. Pero podría variar a la discusión de otros elementos, como a los temas de gasto, de probidad y ese tipo de cosas, que podrían alcanzar mayor grado de consenso. Pero, obviamente, dependiendo de cuál sea la moneda de cambio en esa línea, probablemente no le permitan al Gobierno introducir muchas de las medidas que se están proponiendo. En ese sentido, podría cambiar el contenido de la discusión, lo cual no sería un triunfo para el Gobierno, porque estarían en la agenda de discusión, precisamente, lo que generó el caso correspondiente.

-¿Esto abre mucho más espacio para que la oposición insista en que se revise el gasto público antes que subir impuestos?, por ejemplo.

-Por ejemplo. Porque, en el fondo, lo que trasluce esto es una dinámica sobre la forma como se han atraído recursos hacia este tipo de fundaciones, pero aquí hay que hacer un paréntesis, porque el daño que le provocan a todo el sistema de la sociedad civil es enorme y, en ese sentido, aquellas fundaciones que sí realizan labores de asistencia social quedan muy debilitadas frente a la opinión pública. Hecha esta salvedad, creo que esto le da una oportunidad a la oposición para hacer más fuerte la pregunta sobre el gasto y sobre cómo se gasta.

-¿Debilita esto al Gobierno?

-Por supuesto, por supuesto... porque, en definitiva qué puede decirse sobre lo que pasó si no es apuntar a un culpable y cuando se apunta a un culpable en política tienes el costo adicional de que aquellos que han sido colaboradores tuyos se resienten. Y eso es complicado, porque horada o afecta confianzas. Cuando tú tienes que tomar decisiones de esta naturaleza, son costosas porque generas daño, porque así tiene que ser, pero eso no está exento de resentimiento de parte de quien debe ser sancionado.

-Es decir que el presidente Boric va a salir afectado.

-Claro, él va a tener que tomar decisiones por las que va a resultar afectado. Probablemente, las decisiones que tome le van a permitir sortear el problema, pero en modo alguno le van a redituar algún beneficio.