Fiscalía “invita” a declarar al Presidente Boric en caso de fallida compra de casa de Salvador Allende

Hoy fue recibida en el palacio de La Moneda una notificación de la Fiscalía en que “invita” a declarar al Presidente de la República, Gabriel Boric, en el marco de la indagatoria por presunto fraude al Fisco por el fallido intento de compra de la casa del ex Presidente Salvador Allende para transformarla en museo.

Así lo confirmó la Presidencia de la República, luego que La Tercera informara que el Ministerio Público solicitó al Mandatario prestar una declaración el jueves 27 de marzo.

“El Presidente de la República ha estado y está disponible para aportar lo que sea necesario en este caso. En el marco de esa colaboración se produce esta invitación para prestar una declaración voluntaria”, agregan en Presidencia..

La Fiscalía no puede citar al mandatario a declarar, quien tiene la potestad de elegir el domicilio donde se desarrollará el interrogatorio o prestar declaración por escrito.

Cabe recordar que hace un par de meses el mandatario prestó declaración en su despacho en La Moneda ante el persecutor de la causa en contra del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

En el caso de la fallida compra de la casa del exmandatario, trascendió que la Fiscalía busca determinar la forma en que a partió el proceso de adquisición con la firma del Presidente Boric de los decretos que autorizaban la compra de la residencia.

En este proceso incluso la Contraloría tomó de razón del decreto aunque la operación implicaba vulnerar una norma constitucional que impide a ministros y parlamentarios hacer negocios con el Estado, como era el caso de la senadora Isabel Allende y la entonces ministra de Defensa, Maya Fernández.

Esta semana renunció a su cargo Maya Fernández y el Presidente en una entrevista con Radio Agricultura defendió el actuar de la ex integrante del gabinete, señalando que “hay una serie de acusaciones que se han levantado, yo tengo plena confianza, lo he conversado mucho con Maya, de que ella jamás, bajo ninguna perspectiva, ha tratado de beneficiarse, enriquecerse, de ninguna manera, de todo lo que ha sucedido con el tema de la casa” y agregó que “quiero decirlo muy claramente: acá no hubo intención de parte de nadie de algún enriquecimiento ilícito, de tratar de hacer un negocio, una pasada”.

Por este caso, el Presidente le solicitó la renuncia a la ex ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, y existen acciones legales en curso como la querella en la cual el mandatario prestará declaración voluntaria.