Iván Flores insta al Gobierno a explicar salida del subsecretario Vergara y cuestiona designación de Leitao: "No sé qué tanta experiencia tenga en el tema de seguridad"

El presidente de la comisión de seguridad del Senado, Iván Flores (DC), cuestionó el cambio de subsecretarios anunciado por el Presidente Gabriel Boric esta semana, objetando específicamente la designación de la exalcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, como nueva subsecretaria de prevención del delito.

“El día anterior el Presidente había dicho que no había cambios y que los quería a todos trabajando (…) Quizá no fue tan voluntario”, dijo durante una entrevista en radio Duna, para posteriormente instar al Gobierno a aclarar los motivos de la salida del ahora ex subsecretario de prevención del delito, Eduardo Vergara, apuntando en ese orden a Leitao.

"No sé qué tanta experiencia tenga en el tema de seguridad y nosotros necesitamos hoy día equipos especializados”, dijo.

En la misma línea, advirtió que el problema actual es con el área económica.

“Mientras tengamos el nivel de delincuencia que tenemos y el tipo de delincuencia que tenemos, hay gente que está dejando de invertir en Chile”.

La subsecretaría de prevención del delito es algo necesario, dijo Flores, “pero sus resultados no son tan significativos para lo que hoy en día tenemos como delincuencia organizada (...) Ayuda, pero no es el tema principal”.

Asimismo, advirtió que “el principal tapón del Gobierno es la Dirección de Presupuesto (...) los subsecretarios no son escuchados".