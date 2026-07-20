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La Moneda descarta postergar votación de proyecto de reconstrucción por temporales: “Es importante cerrar esta tramitación mañana”

El ministro de Hacienda Jorge Quiroz, informó que ya están preparando la defensa ante el Tribunal Constitucional por los requerimientos de la oposición a invariabilidad tributaria y RCA.  

Por: R. Carrasco y J. Vásquez

Publicado: Lunes 20 de julio de 2026 a las 13:40 hrs.

Ministro de Hacienda La Moneda reconstruir Reactivación
<p>La Moneda descarta postergar votación de proyecto de reconstrucción por temporales: “Es importante cerrar esta tramitación mañana”</p>

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