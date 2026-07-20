La Moneda descarta postergar votación de proyecto de reconstrucción por temporales: “Es importante cerrar esta tramitación mañana”

El ministro de Hacienda Jorge Quiroz, informó que ya están preparando la defensa ante el Tribunal Constitucional por los requerimientos de la oposición a invariabilidad tributaria y RCA.

Pese a los pedidos de la oposición de postergar la votación de este martes del proyecto de reconstrucción debido a los temporales que afectan a gran parte del país, el gobierno anunció que seguirá con la urgencia necesaria y que se someterá a votación en la sala de la Cámara de Diputados la normativa que cumplirá su tercer trámite constitucional.

El ministro del Interior y vocero, Claudio Alvarado, indicó que “en la vida uno debe irse adecuando a las circunstancias, así como el gobierno tiene una emergencia que enfrentar por el tema climático tampoco puede abandonar otras funciones que le corresponden como la legislativa”.

Agregó que “nuestra prioridad es la emergencia, pero tenemos que seguir en el ámbito legislativo y para los parlamentarios que hoy están en terreno también hay una obligación que cumplir; y mañana (martes) hay un proyecto importante con la proyección económica y generación de empleos; y es importante cerrar esa tramitación mañana”.

A su vez, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aclaró que “no tenemos contemplado que se atrase” la discusión de la reforma y acotó que “estamos viviendo una emergencia que estamos atacando por todos los medios y eso no impide que los parlamentarios asistan mañana a la ley de reconstrucción en su último trámite”.

Respecto a los requerimientos anunciados por la oposición, que presentarán ante el Tribunal Constitucional por invariabilidad tributaria y Resolución de Calificación Ambiental (RCA) revocadas, planteó que “estamos adelantándonos a las situaciones y oportunamente vamos a dar a conocer quiénes van a ir a defender este proyecto y artículos que los consideramos absolutamente coherentes y consistentes con nuestro ordenamiento constitucional”.

Sobre si cuentan con los apoyos del Partido de la Gente (PDG) que podrían inclinar la balanza para conformar una comisión mixta, dijo que “nunca hay que dar ningún voto por seguro, estamos conversando con el PDG, hay un partido con cierta diversidad, la diputada (Pamela) Jiles es una rival difícil, pero siempre hemos conversado con ellos y mantenemos las conversaciones andando y esperamos llegar a buen término”.

Ya en el terreno de los fondos disponibles para enfrentar la emergencia climática, sostuvo que serán entregados aunque aún no hay una cifra fija y aprovechó de enviar un mensaje a la ciudadanía: “A las personas de comunas afectadas, quiero decirles que van a estar los recursos para las reparaciones. En esto quiero decirle también a la población que nos comprendan, porque en algunos momentos hemos sido ahorrativos, hemos tomado medidas difíciles -por ejemplo en materia de bencinas y ajustes-, porque para estos casos es necesario tener dinero, para terremotos e inundaciones”, indicó.

"Seguimos conversando"

Desde el PDG, la réplica llegó por parte de la diputada Zandra Parisi, la que aseguró que como bancada siguen en conversaciones respecto a la posición que tomarán como bancada, argumentando que emitir declaraciones "sería una cosa muy irresponsable, porque tengo que escuchar a todos mis colegas diputados".

Además, Parisi detalló que aunque anoche sostuvieron una reunión telemática como bancada, "algunos se pudieron conectar y prender sus cámaras, mientras otros estaban prácticamente incomunicados", lo que terminó impidiendo una decisión definitiva de la coletividad.

Las declaraciones de la parlamentaria, se dieron luego de una visita a La Moneda, donde se reunió con el biministro Claudio Alvarado, para presentar a la nueva presidenta del partido, Denisse Catalán, quien asumió el liderato de la colectividad luego de la renuncia de Rodrigo Vattuone, la semana recién pasada.