Las reacciones ante la formalización de Monsalve: En Chile lo que falla “no es la ley, es la implementación de la ley”

Tras la detención del hoy ex subsecretario del interior, Manuel Monsalve, y su formalización por delitos de abuso sexual y violación, este viernes actores políticos y exfuncionarios de gobierno se han pronunciado sobre el manejo del caso por parte del Estado.

El ex fiscal y director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, Luis Toledo, aseguró durante una entrevista radial que “aquí en Chile lo que falla no es la ley, es la implementación de la ley”.

“Tenemos normativas como la ley Karin, pero nada de eso operó. Es lindo ver una ley que puede haber quedado muy bien redactada, pero si no se ocupa…”, dijo en radio Pauta.

Asimismo, Toledo apuntó que la situación de Monsalve “no solo tiene que ver con delitos sexuales (...) no hay un único hecho, hay una serie de otros hechos vinculados”.

El exfiscal explicó que, además de los delitos sexuales, en el caso podrían haber otras figuras penales, también gravosas, contenidas en la ley de Inteligencia.

“Es probable que la pena que arriesgue el señor Monsalve sea bastante alta para ser una primera investigación penal en su contra (...) Yo le diría que la pena de 10 o 15 años, es una pena probable“, precisó.

Carolina Leitao: "Empatizar con las víctimas"

Mientras que la subsecretaria de prevención del delito, Carolina Leitao, destacó la necesidad de empatizar con las víctimas de este tipo de delitos.

“Uno tiene que empatizar con las víctimas, y ellas siempre tienen temor, ya sea del sistema o de denunciar (...) por eso tenemos que trabajar para que las personas tengan confianza”, dijo en radio Pauta.

“Lo importante de las instituciones es darle certeza a las personas de que lo que hagan no va a tener consecuencias sobre ellas”, agregó la funcionaria.

Sobre el resultado de la audiencia de formalización, el ex ministro de Justicia, Isidro Solis, advirtió en radio Duna que podrían pedir prisión preventiva para el ex subsecretario del interior.

Jaime Bellolio objeta actuar del Gobierno

Por otra parte, el alcalde electo de Providencia, Jaime Bellolio, dijo durante una entrevista en Tele13 radio que “el Gobierno inicialmente no actuó bien, esas 48 horas que le siguen penando (...) fueron un error importante”, refiriéndose al tiempo que tomó la desvinculación del funcionario de su cargo una vez que se conociera la denuncia en su contra.