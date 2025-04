Marcel detalla posición de Chile para negociar con EEUU por aranceles: "Lo primero que vamos a plantear es la validez y relevancia de nuestro TLC"

En entrevista en el programa televisivo Estado Nacional, el ministro de Hacienda acusó trato distinto de Washington con México y Canadá, y destacó que las medidas del Gobierno de Trump no afectarán el crecimiento nacional de este año.

"Lo primero que vamos a plantear es la validez y la relevancia de nuestro TLC, y en cierta medida, el contraste con la forma en que se tomaron las decisiones con Canadá y México", afirmó el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en conversación con Estado Nacional de TVN, sobre las negociaciones que tendrá Chile con Estados Unidos por los aranceles.

La próxima semana un grupo liderado por la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sanhueza, será recibido por la Oficina de Representante Comercial de Estados Unidos. En este contexto, según Marcel, una primera parte de la conversación debería ser que hasta el momento Washington no está respetando el Tratado de Libre Comercio que tiene con Chile, además de comparar el trato diferenciado que sí tiene con otros socios.

"En el caso de Canadá y México, lo que hizo el Gobierno de EEUU fue aplicar aranceles de 25% a los productos que no estaban con arancel 0%, y luego cuando se anunció el alza generalizada de aranceles; eso se exceptuó. Entonces, EEUU sí está respetando la parte desgrabada de su TLC con ambos", explicó la autoridad.

Pero también destacó que la manufactura en EEUU requiere del cobre chileno y que justamente el comunicado de la Casa Blanca del 2 de abril menciona la palabra manufactura por lo menos unas 10 veces. Por ello, otro de los temas a tratar será la importancia estratégica del metal rojo para la industria estadounidense.

"Nosotros somos su principal abastecedor de barras de cobre. Entonces, la competetividad de la industria en buena medida depende de tener un cobre de buena calidad, trazable y sin disorsiones como el que obtiene de Chile", añadió.

¿Cómo nos golpea la guerra comercial?

De acuerdo con Marcel, la mayor amenaza para la economía chilena es el efecto contractivo sobre la economía mundial y los principales socios comerciales, empezando por EEUU y siguiendo eventualmente con China.

"No son tanto las medidas arancelarias propiamente tal en la medida en que se mantengan como están; es una amenaza relevante, no un shock inmediato. Muchas personas están preocupadas si se va a sentir en los bolsillos de la gente hoy en día, pero eso no está ocurriendo ahora. El efecto más a mediano plazo es muy relevante", afirmó.

En ese sentido, destacó que las medidas de la administración de Trump no afectarán el crecimiento de este año, que se estima en 2%, ya que los ajustes que han hecho algunos observadores de la economía chilena son relativamente marginales. Eso sí, el próximo año podría ver mayores efectos, siempre que no exista una buena estrategia para enfrentar la situación.

"Y esa estrategia incluye no solamente el diálogo con EEUU; incluye nuestra capacidad para diversificar nuestro comercio, nuestra capacidad para coordinarnos con otros países que están en situación similar a la nuestra, lo que podamos hacer por estimular la inversión y el crecimiento en Chile. Todo eso es parte de la estrategia", enfatizó.

Sobre los efectos más inmediatos, el titular de Hacienda explicó que los mercados financieros transmiten con mayor rapidez la incertidumbre, que en este caso es alta, pero que lo que ha ocurrido es que han existido movimientos bien distintos de lo tradicional.

"Por ejemplo, el dólar debería estar subiendo en el mundo y en realidad ha estado bajando. Siempre se ha visto como una moneda refugio y además hay medidas proteccionistas de EEUU; esos dos factores deberían subir el dólar a nivel internacional, y sin embargo está bajando", agregó.

Añadió que los mercados están reaccionando de manera similar a lo que sucedió hace años atrás con Liz Truss, la primera ministra británica conservadora que llegó con una agenda de política fiscal muy agresiva de baja de impustos, lo que los mercados castigaron.

"Duró pocos días porque los mercados reaccionaron de manera muy adversa, y en este momento están reaccionando de forma adversa respecto de las decisiones de EEUU", enfatizó.

En cuanto a riesgos de alza de inflación en Chile producto del tipo de cambio, el ministro dijo que el traspaso de tipo de cambio hacia inflación es el más bajo de América Latina. "No es que no exista, pero es bastante bajo y el canal más rápido a través del cual se transmite es a través de los precios de los combustibles, pero resulta que el petróleo está teniendo unas bajas récord, lo mismo que sus derivados", destacó.