Nicole Solé, gerenta general Exxacon: “Este es el inicio del camino donde empresarios y fondos van a volver a traer sus platas a Chile”

La gerenta general de la inmobiliaria Exxacon, Nicole Solé, mira con optimismo el nuevo proceso y es una convencida de que el triunfo del Rechazo no solo significa una nueva oportunidad, sino también nuevas inversiones en el sector.

“Me ha dado gusto ver muchos chats de empresarios en los que participo y en los que todos dicen ‘¿En qué podemos ayudar?’”.

- ¿Cómo toma los resultados de este domingo?

- Con una sorpresa tremenda. Pensé que iba a ser muchísimo más estrecho. Aquí hay varias cosas que son señales para todos y que tienen que ver con que el pueblo nos agotamos un poco de la polaridad, de la violencia. Y creo que la gran mayoría no es que queramos volver a una Constitución como la del 80, en ningún caso, sino es porque queremos algo más globalizado, transversal e integral (...) Y, en ese sentido, más paritario a todo nivel.

- ¿Aún hay incertezas por abordar?

- La mayor certidumbre es que nadie realmente confió que eso que se transmitía por parte de la asamblea sobre el nuevo texto era viable. Nunca había habido tanta sincronía y transversalidad de tener certezas respecto de que todos queremos -o una gran mayoría, el 80%- una nueva Constitución. Me ha dado gusto ver muchos chats de empresarios en los que participo y en los que todos dicen ‘¿En qué podemos ayudar?’ Eso es de lo que tenemos que preocuparnos.

- ¿Cuál será el rol de los sectores público y privado en este nuevo proceso?

- Lo importante es que el sector público se haya dado cuenta que requiere del sector privado y que nos permitan entrar fuertemente a participar de mesas de diálogo y de definiciones de futuro. Nos necesitamos unos a otros. Y, en ese sentido, creo que el rol del privado es que le abran las puertas, y que no lo catapulten como el enemigo.

- ¿Cómo impacta el triunfo del Rechazo al sector inmobiliario?

- De una manera súper positiva. La gente cuando tiene incertezas, se paraliza. Y lo que ha sucedido es que nuestro sector está súper paralizado, ya sea en estratos socioeconómicos altos y de subsidio. Ahora, temas como las expropiaciones, por ejemplo, se van a racionalizar. Habían dudas que tenían que ver con el precio justo en contraposición al precio de mercado, cuál era el derecho a la vivienda real, etc. Y hoy lo que va a hacer una nueva versión es tomar lo mejor de cada una y actualizarla con más certeza.

- ¿Qué proyecciones hace en términos de inversión?

- Esta es la recuperación de la confianza. Siempre hemos sido reconocidos por ser un país más evolucionado que nuestros vecinos, más recto, ordenado y responsable. Y en todas esas cosas nos habíamos ‘latinizado’ demasiado. Y lo que debería suceder es que este es el inicio del camino donde nuevamente el mundo va a poner los ojos en nosotros. Y los grandes empresarios y fondos extranjeros van a volver a traer sus platas.

Yo tenía un grupo no menor de fondos que no me compraban hasta el plebiscito. Entonces, por todos lados es un beneficio (...) Los últimos meses no fueron buenos por los anuncios de la reforma (tributaria) y porque venía el plebiscito. Y creo que todo eso se va a liberar mucho más.

- ¿Qué puntos se deberían modificar para no generar nuevas incertidumbres en el sector?

- La vivienda digna debe existir para todos. Pero debe haber una certeza absoluta respecto de que es tuya para siempre, es heredable y donde debe haber un esfuerzo económico y de trabajo de parte de cada persona que opte a esas viviendas. Tenemos que entender que las cosas que se ganan en la vida son con esfuerzo, y si el Estado te está dando esa mano, tú también la tienes que dar de vuelta.