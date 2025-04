Presidenciables exponen sus primeras cartas programáticas ante el comercio detallista

“Ni las PYME, ni nadie va a salir adelante si no arreglamos cuatro cosas que son imprescindibles: inmigración ilegal, delincuencia y crimen organizado, falta de crecimiento en nuestra economía, impuestos que ahogan”, afirmó la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, al comienzo de su intervención.

En su opinión, el control de las fronteras quedaría a cargo del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea y serían dotados “de todos los elementos que requieran”, apuntando a aviones no tripulados, helicópteros, satélites e inteligencia artificial.

La aspirante a La Moneda también propuso la disminución e, incluso eliminar en algunos casos, los beneficios sociales a los inmigrantes ilegales, anunciando que los diputados de Chile Vamos presentarán un proyecto al respecto en los próximos días.

La exalcaldesa también planteó la expulsión de 28 mil extranjeros que tienen decreto para salir del país y a, por lo menos 3 mil de 9 mil que ya están en la cárcel. En esa línea, también propuso cárceles segregadas de alta y máxima seguridad para los “cabecillas del crimen organizado, donde van a estar en total aislamiento”, asimilando al modelo en Italia.

La candidata también apuntó en contra del comercio ilegal y mencionó que en estos “hay mafias”, por lo que recurriría a “todo lo necesario”, como más escuelas de formación de carabineros, más PDI, y más presencia militar en zonas críticas y puntos estratégicos.

En cuanto al crecimiento, indicó que se preocupará de agilizar los permisos de inversión a través de la simplificación, la digitalización de trámites, la estandarización de requisitos municipales.

“Yo definiré la perspectiva de inversión y desarrollo como un criterio transversal de Gobierno”, indicó.

Para las PYME sostuvo que para enfrentar el problema de acceso al financiamiento, fortalecerá garantías estatales, líneas de crédito específicas y el desarrollo de una plataforma digital centralizada con toda la información financiera. “La gracia es que ustedes puedan acceder a un financiamiento que no cueste 30% más de lo que les cuesta a las otras empresas”, dijo.

En su discurso, la carta presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, se centró en tres temas: migración, seguridad e informalidad.

“La inseguridad es un impuesto a su trabajo, a su tranquilidad”, le dijo a los presentes, reiterando, que esta problemática responde al fenómeno migratorio que vive el país.

De hecho, sobre este tema no solo apuntó a la administración de Gabriel Boric, sino que también al Gobierno del fallecido exPresidente Sebastián Piñera, aunque sin mencionarlo directamente. “¿Qué hace este Gobierno y el anterior también? Miran para el lado, dejan a los carabineros que traten de cerrar el problema que ellos no han solucionado, y no cierran la frontera. Esto de la migración es un problema permanente”, dijo.

Ya entrando en el terreno de las propuestas programáticas, Kast dio varios lineamientos de lo que aplicaría en caso de llegar a La Moneda, enfocado en los pequeños empresarios.

Así, como primer punto, puso énfasis en el combate a la informalidad y a la migración ilegal. “Es un muy buen negocio ser informal. Si es migrante ilegal, aún más”, planteó, y agregó que, de llegar a La Moneda, se avanzaría en mayores controles, fiscalización, más inspectores municipales, entre otros.

En esa línea, y ya enfocado en las pequeñas y medianas empresas (PYME) -que era el público presente en el evento- también mencionó que se avanzará en modificaciones a la Ley de Pago en 30 días. “Mientras el Estado no pague a 30 días sus facturas, no pidamos al resto que lo hagan”, criticó, deslizando que en este tema el sector público debe dar el ejemplo. También agregó que se buscará dar pasos en la implementación del silencio administrativo en la tramitación de proyectos para no ralentizar su puesta en marcha.

En su intervención, Kast también expuso la necesidad de avanzar en mayores alivios tributarios para las micro, pequeñas y medianas empresas, como por ejemplo: flexibilidades para el pago del IVA, rebajas tributarias, entre otras.

“Estamos planteando implementar la autocertificación para evitar la burocracia (...) déjenme partir un negocio y luego vengan a ver lo que me falta”, planteó.

Carolina Tohá, PPD: invitación a creer en Chile, a abordar la competencia desleal y el acceso al crédito