Grandes concesionarias ponen sus fichas en la relicitación de Autopista Los Libertadores mientras el MOP retrasa recepción de ofertas

La actual operadora, VíasChile, definió como prioridad retener la concesión. Pero el fuerte interés de los principales actores del mercado anticipa una intensa competencia.

La licitación de la Ruta 57 Santiago-Colina-Los Andes, más conocida como Autopista Los Libertadores, concentra las miradas de la industria. Por la relevancia estratégica de esta carretera, las grandes concesionarias que ya se preparan para competir anticipan uno de los procesos más disputados del año.

Actualmente, la cartera de concesiones en licitación contempla cinco proyectos viales. De ellos, la Ruta Los Libertadores es el segundo de mayor inversión, con un monto estimado de US$ 946 millones.

Ejecutivos del rubro plantean que el atractivo de la obra se sustenta en sus altos niveles de tráfico, ingresos estables y un perfil de riesgo relativamente bajo; lo que ya se refleja en el proceso.

Desde que la licitación fue publicada, a fines del año pasado, 14 empresas han adquirido las bases. Ninguno de los otros concursos de obras viales abiertos concita ese nivel de interés. Mientras la Segunda Concesión de la Ruta 5 Tramo Collipulli-Temuco suma cuatro compradores de bases, la Ruta 5 Tramo Río Bueno-Puerto Montt y los Accesos a Valdivia registran ocho, y la Ruta Pie de Monte contabiliza 10.

La composición de la lista también llamó la atención de la industria. Entre quienes adquirieron las bases figuran prácticamente todos los grandes actores del mercado: Sacyr, Grupo Costanera, Acciona, ISA Vías, Cointer, Aleatica, VíasChile, Dragados, China Road and Bridge Corporation (CRBC) -filial de China Communications Construction Company (CCCC)- y China Harbour Engineering Company (CHEC).

Pero el proceso también incorporó actores que hasta ahora no participan del sistema. El primero es la austriaca Strabag que, si bien en Chile participa en proyectos de infraestructura, no opera concesiones, a diferencia de lo que ocurre en otros mercados donde sí mantiene una presencia relevante.

El segundo es Cintra Infraestructura, filial de Ferrovial que en el pasado operó distintos tramos de la Ruta 5 antes de vender esos activos a Isa Vías, por lo que podría volver al rubro con esta obra.

La lista también incluye a la firma Desarrollos Incoh.

Más allá de comprar las bases, en la industria ya comenzaron a conformarse consorcios para competir por el contrato y el mercado espera que el proceso reciba al menos cinco ofertas.

En el cronograma vigente de la Dirección General de Concesiones, la recepción de ofertas está programada para el 21 de julio y la apertura económica para el 18 de agosto. Sin embargo, tres fuentes de la industria y un funcionario del MOP señalaron a DF que el calendario volvería a modificarse. Según explicaron, ambas fechas se postergarían al menos un mes debido a retrasos administrativos del propio ministerio.

Consultado por este medio, el MOP declinó referirse al tema.

El escenario de VíasChile

Más allá de la competencia, la licitación también será clave para VíasChile, actual operadora de la autopista. Hace algunos años, la filial de la española Abertis llegó a operar seis concesiones en Chile. Hoy, en cambio, administra cuatro: la Ruta 5 Santiago-Los Vilos; Autopista Central -donde actualmente ejecuta la construcción del Túnel Lo Ruiz-; la Ruta 57 Los Libertadores y la Ruta 60 CH Los Andes.

De esas cuatro, la concesión de Los Libertadores ya está en cuenta regresiva; y de no adjudicarse nuevamente el contrato, la compañía reduciría su cartera a tres autopistas. En ese contexto, cuatro fuentes cercanas a VíasChile señalaron que la empresa definió como una de sus prioridades volver a expandir su presencia en el sistema chileno.

Esa estrategia comenzó cuando la concesionaria participó en la relicitación de la Ruta del Itata y de la Segunda Concesión de la Ruta 5 Santiago-Los Vilos. Mientras el primer proceso fue adjudicado a Sacyr, en el segundo logró quedarse con el contrato, incorporándolo a su cartera de activos.

Ahora, las mismas personas explicaron que una de sus principales apuestas será retener Los Libertadores, un desafío que en la industria anticipan será especialmente complejo debido al alto interés entre los principales operadores del mercado.

Las fuentes agregaron que la empresa también sigue de cerca otros proyectos que podrían licitarse en los próximos años.

La obra

La Segunda Concesión de la Ruta 57 considera la operación de una autopista de 108,7 kilómetros que conecta Santiago con Los Andes y, a través de la Ruta 60 CH, con el paso internacional Los Libertadores hacia Argentina.

El proyecto contempla ampliaciones a doble calzada y terceras pistas en distintos sectores, mejoras en la conectividad urbana, construcción de calles de servicio, pasarelas, ciclovías y paraderos.

Además, se evalúa desarrollar una nueva conexión entre la Ruta 57 y la Ruta 60 CH en el tramo final hacia el Complejo Fronterizo Los Libertadores.

La iniciativa también incorpora el mejoramiento de enlaces con la Ruta 5, el eventual reemplazo de algunos de ellos, la construcción de un nuevo Túnel Chacabuco y la implementación de un sistema de telepeaje con pórticos a lo largo de toda la autopista.