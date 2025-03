El café instantáneo renace por la preferencia de los jóvenes, más preocupados en ahorrar frente a los precios de Starbucks

Los jóvenes que buscan ahorrar dinero en su cada vez más costoso hábito de tomar cafeína por las mañanas están recurriendo a un clásico: el café instantáneo.

Las ventas de café instantáneo aumentaron un 24% el año pasado con respecto a los dos años anteriores, y el gasto crece con mayor rapidez entre la Generación Z, según datos de Nielsen. Los consumidores adolescentes y veinteañeros —que no estaban presentes cuando se estrenó el jingle "The Best Part of Waking Up" de Folgers en la década de 1980— gastaron más del doble en café instantáneo en 2024 en comparación con 2022.

El aumento en el precio del café es, en parte, el factor que impulsa este aumento. Una taza de 355 ml de café preparado en Starbucks en una cafetería del centro de Manhattan cuesta US$ 3,45, mientras que una taza de café instantáneo de Starbucks en casa puede costar tan solo 36 centavos.

“Normalmente, tendrías que comprar una máquina de espresso o ir a Starbucks y vender tu pierna izquierda para conseguir una de estas bebidas”, dijo el usuario de TikTok Ethan Rode en un video donde compartió una receta para preparar un espresso batido con azúcar morena. Su opción económica se puede preparar en casa sin ninguna máquina sofisticada, y solo con café instantáneo, azúcar morena, canela, leche, agua y hielo.

El mercado también ha experimentado un auge con opciones de alta gama que afirman igualar o incluso superar la calidad que se suele asociar con las variedades de café en grano o molido. Fabricantes de café como JM Smucker Co., propietaria de la marca Folgers, y Nestlé SA, afirman que sus líneas de café instantáneo están creciendo en parte porque cada vez más personas se suman a la tendencia del barismo casero e intentan replicar los videos virales de bebidas que se encuentran en TikTok e Instagram.

Elisabeth Rosario dijo que cambió a los paquetes de café instantáneo de Starbucks hace dos años mientras vivía en Los Ángeles como una forma de reducir las facturas de la cafetería y recuperar el tiempo que pasaba limpiando su prensa francesa.

"No intento añadir más trabajo innecesario cuando siento que hay maneras de mejorar la experiencia", dijo, y añadió que la calidad le parece tan buena como la que tomaba antes. Ahora, la consultora de marketing de 38 años lleva paquetes de café instantáneo cuando viaja por trabajo.

Smucker afirmó haber observado un aumento del 21% en las ventas de la categoría instantánea de Folgers entre la generación Z y los millennials en la conferencia del Consumer Analyst Group de Nueva York celebrada en febrero. Smucker también posee las marcas de café Bustelo y Dunkin' para llevar.

“Se trata de consumidores que sienten una profunda pasión por el café, desean personalizar sus bebidas y están interesados ​​en probar cosas nuevas”, afirmó Rob Ferguson, vicepresidente sénior de café y adquisiciones de Smucker.

Nestlé también ha experimentado un repunte en los últimos tres años en su segmento de café instantáneo, que incluye Nescafé y la marca con licencia Starbucks at Home. El año pasado, la compañía lanzó más productos premium de espresso instantáneo en EE. UU. que, según un portavoz de la compañía, están sobrevalorados entre los millennials multiculturales.

Instant ha brindado a las empresas de café artesanal una forma de expandir sus líneas de productos con productos estables que atraen a un grupo más amplio de clientes.

Swift Coffee, fabricante de marca blanca especializado en convertir granos de café enteros en gránulos liofilizados que se disuelven en agua, afirma que su negocio está en auge. La empresa, con sede en Lancaster, Pensilvania, elabora productos instantáneos para varias compañías, entre ellas Intelligentsia, Partners Coffee y Verve Coffee.

"Creo que estamos en la fase en la que ya lo aceptan las empresas de café de especialidad más progresistas y líderes", dijo Nate Kaiser, fundador y director ejecutivo de Swift, sobre el café instantáneo. "Se da por sentado que, si vas a ser tostador en 2025, estará en tu menú de productos para minoristas".