FNE archiva investigación por compra de Carozzi de helados de Unilever y descarta aumentos de precios por el negocio

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) archivó la investigación sobre la adquisición por parte de Carozzi de las marcas de helados de Unilever, Bresler y Melevi.

El proceso inició luego de una denuncia que advertía que el negocio debió haber sido notificado de manera obligatoria antes de llevarse a cabo, además de que podría generar riesgos de conglomerado, al agregar la venta de helados al portafolio de Carozzi.

"Según el nuevo régimen legal de notificación obligatoria de fusiones, radicado en la FNE desde junio de 2017, es obligatorio notificar operaciones de concentración cuyas partes registren ventas por UF 2,5 millones de manera conjunta y de UF 450 mil en forma individual", explicó la FNE en un comunicado.

El ente afirmó que revisó la información contable y financiera de Unilever para ver si se habían igualado o superado estos umbrales, pero que pudo concluir que las ventas estaban debajo de estos niveles, "aunque por un escaso margen".

Así, la Fiscalía concluyó que no se configuró una infracción al no notificar la fusión antes de su cierre, no obstante, la resolución recomienda hacerlo cuando las transacciones estén cerca del límite.

En tanto, la FNE también descartó la posibilidad de que Carozzi pudiese aumentar los precios de los helados en Chile, así como los riesgos de conglomerado, a pesar de que "existía traslape horizontal producto de la fusión, ya que Unilever era dueño de Bresler y Melevi y Carozzi era dueño de Emporio La Rosa y Palettas".

En julio, la compañía ligada a la familia Bofill volvió a hacer una compra en esta industria y adquirió Helados San Francisco, para reforzar su presencia en este mercado.