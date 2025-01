CNE y nueva megalínea de transmisión propuesta: “Es incluso más robusta que Kimal-Lo Aguirre”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Tras asumir en 2022, el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Marco Antonio Mancilla, destaca la capacidad de gestión que han tenido al estar terminando “exitosamente” la normalización de los procesos regulatorios, ruta que además han seguido normas técnicas que también sufrían atrasos.

Para 2025, sin perjuicio de otras tareas que asomen, el primer desafío está en implementar la ley de transición energética. Lo segundo será llevar adelante todos los procesos tarifarios, pero también el foco estará en el curso que seguirá el Informe Preliminar que contiene el Plan de Expansión Anual de la Transmisión, donde una obra fue la gran novedad: un nuevo sistema HVDC Entre Ríos-Lo Aguirre por un monto de inversión estimada de US$ 1.300 a US$ 1.500 millones.

Se suma que trabajarán en el primer semestre en una norma técnica de Grid Forming, tecnología que permite tener un sistema eléctrico más robusto, y en la emisión de una regulación especial sobre las reglas que tendrán los sistemas de almacenamiento para contribuir a los servicios complementarios.

Aunque el 20 de enero vence el plazo para recibir observaciones al Plan de Expansión, por lo que no hay aún una retroalimentación formal, sobre Entre Ríos-Lo Aguirre (línea de corriente continua similar a Kimal-Lo Aguirre pero hacia el sur), Mancilla asegura que “estamos confiados” en que está adecuadamente propuesta en términos técnicos y económicos.

Según explica, ocuparon los cinco escenarios de la Planificación Estratégica de Largo Plazo (PELP) actualizado al 2023 y en todos “nos dan beneficios sistémicos”, e incluso cuando tomaron la que será la nueva PELP. “Simulamos también los beneficios de la obra y también sale en positivo”, agregó.

Mancilla detalla que “los desafíos ahora son más de la transmisión desde el sur que desde el norte” y que la línea propuesta se conversó técnicamente con el Coordinador Eléctrico. Sobre cómo se evitará que se extienda la discusión de la obra, indica que hay plazos formales que hay que cumplir: “Va a quedar resuelto de aquí a mediados de año”.

Según precisa, la obra está pensada en 2034, pero no considera un eventual estudio de franja. Si se emprende este último, se sumarían alrededor de dos años más, aunque defiende que “de todas formas la obra tiene beneficios”.

- ¿Cuáles son los supuestos para sostener que es factible que la obra entre en servicio el año 2034?

- Los plazos de las obras que se ponen en los planes de expansión de la CNE tienen un sustento y están basados en promedio histórico, los últimos años, etcétera. Por lo tanto, eso es de acuerdo a lo que ha ocurrido en el último tiempo, es en principio factible. Más todavía si es que todos estos proyectos de permisología, por ejemplo, avanzan, es aún más viable que esto se concrete en esos plazos. Ahora, ojo, eso del plazo final está condicionado a que si el Ministerio de Energía decide hacer un estudio de franja para esta línea o no. Si se hace un estudio de franja previo, esto va a demorar más y es una decisión que tiene que tomar el Ministerio de Energía, como ocurrió con Kimal-Lo Aguirre, donde no se hizo estudio de franja, por ejemplo.

- ¿Cómo ha visto la recepción de esta obra? Expertos ya ponen atención en los costos y plazos...

- Obviamente, los tomamos bastante en serio, pero tenemos confianza en que el análisis está bien hecho. La obra es beneficiosa, los plazos son los adecuados, los niveles de inversión referencial que pusimos son incluso conservadores. Son inversiones más altas que una línea similar como Kimal-Lo Aguirre por kilómetro, pero es también porque nos hemos puesto en la realidad de mercado de hoy. De hecho, uno de los grandes problemas de la transmisión es que los costos de la obra de transmisión hoy son más altos y en algunos casos bastante más altos que hace tres o cuatro años atrás.

- El exsecretario ejecutivo de la CNE, Andrés Romero, alertó que el costo de la línea era tres veces el valor en kilómetros con respecto a Kimal-Lo Aguirre...

- Hemos tomado los valores actualizados de mercado de costo unitario. También hemos tomado en cuenta la complejidad de una obra de este tipo que pasa por zona centro sur, que es muy distinto a construir en el desierto. Pero además hemos sido conservadores. Tenemos un rango de posibles valores de referenciales y nos fuimos al rango superior, de tal forma de que esté asegurado que los beneficios son efectivamente positivos, porque de hecho, cualquier costo más bajo que eso va a hacer que haya incluso mayores beneficios. Siendo conservador uno vuelve más robusto el análisis (...) Eso es algo que técnicamente se va a poder discutir en esta etapa de observaciones y luego en la etapa de Panel de Expertos.

- ¿Y cree que alcance a licitarse antes que termine este Gobierno? ¿Dan los tiempos?

- Espero (...) Hay experiencia porque ya se hizo con Kimal-lo Aguirre. Para esta la licitación fue técnicamente compleja. El Coordinador tuvo que buscar también asesoría externa experta para hacer unas buenas bases de licitación. Todo ese aprendizaje ya está, entonces debiese ser más rápido.

- Sobre las primeras dudas de los expertos, ¿cree que esta propuesta es incluso más robusta que quizás lo que fue Kimal-Lo Aguirre?

- Sí, creo que es incluso más robusta que Kimal-Lo Aguirre, porque justamente los equipos técnicos de la CNE tienen todo ese aprendizaje ya asumido. Es decir, muchas de las complicaciones y discusiones que hubo, desde el punto de vista técnico y económico, están zanjadas y fueron incorporadas en este análisis. Hay que recordar que para Kimal-Lo Aguirre incluso se tuvo que contratar asesorías externas que dijeran qué es una línea de corriente continua, a ese nivel, porque era la primera.

Cuentas de la luz

- Expertos auguran que en julio vendría una nueva alza en las cuentas de la luz. ¿Cómo lo ven?

- Estamos en enero, partiendo el proceso de recopilación de información. Por lo tanto, no tengo ningún pronóstico de cómo pueda venir. Esto está sujeto a distintas variables, incluso algunas que varían un par de meses antes de que se emita el decreto. Por ejemplo, el tipo de cambio.

- ¿Serían alzas más acotadas?

- No hablaría de alzas per sé, no sabemos la verdad. Llegamos a un proceso de estabilización de meseta en el cual veremos semestre a semestre variaciones típicas por distintos factores técnico económico que van en el proceso. Pero estamos en una meseta y de hecho como tendencia a partir del 2028 debe seguir a la baja.

- ¿Qué podría amenazar eso?

- El factor más determinante es algo que está fuera del control sectorial. Es algo macroeconómico que es el tipo de cambio.