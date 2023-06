Corporación Financiera Internacional firma préstamo verde con Engie por US$ 400 millones

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

La empresa Engie Energía Chile informó este martes que la Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo del Banco Mundial, anunció la firma de un préstamo verde y vinculado a la sostenibilidad a la empresa. Este financiamiento, por un total de US$ 400 millones, ayudará a la compañía a pasar de la generación de energía en base a combustibles fósiles a la generación de energía renovable e instalación de sistemas de almacenamiento (Battery Energy Storage System -BESS). Esto, en línea con su plan de transformación energética.

Según precisó la empresa en un comunicado, el financiamiento incluye US$ 200 millones provistos por IFC, US$ 114,5 millones por inversionistas en el marco del programa de cartera de cofinanciamiento administrado por IFC y US$ 35,5 millones por el inversionista centrado en los ODS, ILX Fund, en el marco del Programa de Préstamos B de IFC. Se espera que en las próximas semanas se cierre un préstamo paralelo adicional de US$ 50 millones, organizado por IFC, para completar un paquete de financiamiento total de US$ 400 millones.

Asimismo, la firma indicó que este es el primer préstamo vinculado a la sostenibilidad que entrega IFC en el sector energético de Chile, el que contribuirá a facilitar el suministro de energía limpia al sistema eléctrico nacional, haciéndolo más eficiente, proporcionándole mayor seguridad de suministro y contribuyendo a mitigar la intermitencia de la generación renovable mediante la implementación de la tecnología BESS de almacenamiento de energía.

El préstamo también -añadió la firma- se ha estructurado con un objetivo específico de rendimiento sostenible para el desmantelamiento o la reconversión de los restantes activos de generación de carbón de la empresa, contribuyendo a la mitigación del cambio climático, al reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en más de 800 mil toneladas de CO2 por año.

Reacciones

En el comunicado, el Director Regional de IFC, Manuel Reyes-Retana, sostuvo que “IFC está movilizando el capital necesario para la innovación sostenible a fin de promover iniciativas de descarbonización y adaptación al calentamiento global".

"Apoyar a compañías líderes como Engie es vital para enfrentar los desafíos climáticos actuales de manera eficiente y, para nosotros, está sentando un precedente en préstamos verdes y vinculados a la sostenibilidad para la industria energética en Chile”, añadió.

Mientras, la CEO de Engie Chile, Rosaline Corinthien, comentó: “Estamos muy contentos de haber obtenido este respaldo del IFC, un préstamo verde que da cuenta del trabajo que hacemos día a día de la mano del cuidado de las personas y el medioambiente".

Y recalcó: "Al estar vinculado a nuestro desempeño ESG, nos hemos comprometido con IFC con metas sobre indicadores no financieros en materia de emisiones y diversidad, dos elementos claves de nuestra estrategia corporativa. Este financiamiento es una pieza fundamental para concretar nuestro ambicioso plan de inversiones en energías renovables en Chile, y así continuar liderando la transición energética del país”.

Engie destacó que el préstamo que otorga IFC, además de tener lineamientos sobre la desconexión de unidades a carbón y la incorporación de energía renovable al sistema eléctrico nacional, también incluye un aspecto de género que aborda las brechas que existen en el sector energético del país.