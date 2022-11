Energía

Herman Chadwick: “Tenemos en Enel un plan de inversiones ambicioso, pero lo más importante es que tenemos la caja"

El directorio aprobó un plan estratégico 2023-2025 que considera un Ebitda acumulado de entre US$ 3.800 millones y US$ 4 mil millones y un Capex acumulado de unos US$ 1.700 millones.

