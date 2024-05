SEC aplica multas que suman más de $ 2.300 millones a CGE y Enel por cobros erróneos en sus boletas

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) informó este martes que ha multado con 30.000 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) a CGE, y con 6.000 UTM a Enel por incumplir con la normativa que regula los procesos de facturación de consumos. Es decir, explicó la entidad, de las boletas que reciben mes a mes las familias del país, sumando un total de 36.000 UTM, equivalente a $ 2.355 millones.

Según detalló la entidad fiscalizadora en un comunicado, ambos casos se iniciaron luego que la SEC recibiera una serie de denuncias de vecinos de diferentes zonas del país, quienes argumentaban que las boletas que recibían no se ajustaban a sus consumos habituales de energía eléctrica. Los reclamos señalaban que les aparecía en sus boletas una glosa de Consumos No Registrados (CNR) con montos que no tenían justificación.

La SEC precisa que la normativa vigente contempla la operación de los CNR, pero sólo sobre casos debidamente justificados y siempre informando, primero a la autoridad fiscalizadora, antes de proceder con estos cobros.

En el caso de CGE, se indicó que fueron 12.731 los clientes afectados por estos CNR, donde la compañía no se ajustó al procedimiento, afectando la calidad del servicio comercial, ya que, en primer lugar, no fueron informados previamente a la SEC, tal como lo establece la normativa. Y, segundo, los CNR tienen que tener un promedio de Índice Medio por cliente y en estos casos se aplicó un Índice Medio por comuna, por lo que, al aplicar este indicador, los CNR eran equivalentes para todos los clientes, independiente de su consumo; y tercero, no había medios de prueba suficiente para justificar los CNR.

Una vez analizados los descargos de la compañía, se concluyó que ésta había incumplido con la normativa que regula esta materia, perjudicando a sus clientes, con cobros que no correspondían a sus consumos reales. La multa aplicada es de 30.000 UTM, es decir 1 mil 963 millones 290 mil pesos.

En tanto, la investigación sobre Enel fue el resultado de la fiscalización que la SEC realiza del mercado, y permitió confirmar que fueron 7.252 los clientes afectados por cobros que no se ajustaban a la energía consumida. En este caso, dijo la entidad, la compañía reconoció problemas de facturación, los que derivaron en que se cobraran CNR por 12 meses, siendo que lo máximo permitido por normativa es tres meses. Por esta razón, se les formuló cargos por la entrega de información manifiestamente errónea y se les aplicó una multa por 6.000 UTM, es decir, 392 millones 658 mil pesos.

Estado de los procesos

La superintendenta de la SEC, Marta Cabeza, sostuvo en el comunicado: “Valoramos las denuncias de la ciudadanía, las que permitieron detectar estas infracciones a la normativa, las que, además, fueron descubiertas a través del monitoreo que realizamos constantemente de los servicios que la industria energética entrega a las y los ciudadanos. Por lo mismo, es importante revisar las boletas, preguntar a la empresa a que se refiere cada cobro y denunciar, ante la compañía o en www.sec.cl, si es que tienen dudas con respecto a los ítems que aparecen en sus boletas, mensualmente”.

Desde el organismo fiscalizador indicaron que Enel ya ha realizado la devolución de todos los montos cobrados erróneamente a sus clientes, cifra que en total llegó a los $ 250 millones, mientras que en el caso de CGE, ya se han realizado algunas devoluciones, pero faltan otras, razón por la cual se deberá esperar hasta que finalice el proceso para tener el monto final que devolvió esta compañía a sus usuarios.