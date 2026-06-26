AFP Habitat advierte por el impacto de la licitación de stock de la reforma
El gerente de activos alternativos, Rodrigo Ordoñez, señaló en el seminario "Infraestructura en Chile: Inversión, certezas y oportunidades en un nuevo ciclo" -organizado por Banco Santander y Diario Financiero-, que la medida “castiga la diferenciación” entre las administradoras.
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Una de las interrogantes centrales del primer panel del seminario "Infraestructura en Chile: Inversión, certezas y oportunidades en un nuevo ciclo", organizado por Banco Santander y Diario Financiero, fue cómo hacer que el capital fluya hacia los proyectos de infraestructura. Para ello, participaron de esta instancia el head de infraestructura para Latam de MetLife, Juan Pablo Raffetto; la directora de Banco Santander, María Francisca Yáñez; y el gerente de activos alternativos de AFP Habitat, Rodrigo Ordoñez.
Este último destacó que en la administradora ligada a la Cámara Chilena de la Construcción y Prudential buscan socios con track record para invertir en este tipo de vehículos y con intereses alineados.
Eso sí, advirtió sobre la complejidad que tendrían los fondos de pensiones para estar más presentes en el sector si es que se producen conflictos con el Estado, como, por ejemplo, con situaciones de impagos. “Yo creo que es importante revisar eso, revisar la resolución de conflictos, si es que hay algún problema”, señaló.
“No veo tampoco en el futuro a los fondos de pensiones conflictuados con el Estado, eso también va a ser un problema grande y creo que es algo que hay que que hay que abordar”, recalcó.
El ejecutivo también abordó el impacto que la reforma de pensiones puede tener en cómo las AFP se relacionan con los actores de este negocio, sobre todo, respecto de la licitación de stock, medida que, según él, “castiga la diferenciación” entre las administradoras. “Las AFP que ya existen tienen que entregar el 10% de su activo a esta AFP nueva. Por lo tanto, cualquiera sea el negocio, vamos a tener que entregárselo a la nueva AFP o a la que se gane la licitación. Por lo tanto, el hecho de diferenciarse se castiga un poco”, comentó.
Sobre ese mismo punto, dijo que “tal vez eso no le acomode al socio”.
“Permisología”
Por su parte, Raffetto apuntó a la “permisología” como el mayor obstáculo para la inversión en proyectos de esta clase. “El principal problema que tenemos hoy día es el tema permisología, estamos deteniendo el proyecto a la mitad (...) Eso es lo que más preocupa a nivel de activos de construcción, es algo que no podemos controlar”, dijo.
En tanto, Yáñez señaló que el país debe dar mayor prioridad a los proyectos de infraestructura asociados al mundo digital, como los de inteligencia artificial.
“En cinco años más sería realmente lo que podría transformar a la infraestructura como un acelerador del desarrollo del país”, destacó.
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