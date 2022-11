Álvaro Saieh saca del mercado su departamento de US$ 49 millones en Manhattan

Off Market. El lujoso departamento de Álvaro Saieh en Manhattan está, desde el pasado 5 de octubre, fuera del mercado. El empresario había puesto en venta esta propiedad en mayo pasado con un precio mínimo de US$ 49 millones. La vivienda llegó a ser la cuarta más cara publicada en el portal de internet de Sotheby’s, especializada en exclusivos inmuebles, en la zona del Upper East Side. Pero el anuncio de venta fue eliminado. Consultados los asesores de Saieh en Chile en relación a si el departamento fue vendido, la escueta respuesta fue un no.

El empresario lo compró hace 15 años -y pagó cerca de la mitad del precio que lo vende ahora- a Lee Anz Lehman, miembro de la familia fundadora de Lehman Brothers, cuya quiebra ha sido la mayor de EEUU.

Tras entrar en incumplimientos con varios de sus acreedores, Saieh ha ido cerrado varios flancos. El más relevante fue el proceso de reorganización de CorpGroup Banking (CGB) bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos. A mediados de junio, el holding logró el acuerdo en torno al plan de liquidación de la mencionada sociedad, que incluyó la venia de Itaú Unibanco, el Comité de Acreedores no Garantizados y Bci.