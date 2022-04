CEO de Latam ve con “cauto optimismo” recuperación en 2022, por alto precio de diésel, inflación e incertidumbre política

A partir de marzo, Latam Airlines empezó a dejar atrás los efectos de la pandemia sobre sus operaciones, explicó el CEO de la aerolínea, Roberto Alvo, en el marco de su junta de accionistas anual. Sin embargo, reconoció que la compañía continúa viendo un complejo escenario de reactivación en 2022, debido a la volatilidad de varios factores económicos y políticos a nivel mundial.

De hecho, el alto ejecutivo señaló que Latam ve con “cauto optimismo” la reactivación para este ejercicio. “Esperamos que las operaciones de pasajeros y demanda sigan subiendo progresivamente, pero no podemos perder de vista los riesgos externos. El conflicto de Ucrania y su potencial impacto en la economía mundial, y en particular en el precio del petróleo, sumado a los altos niveles de inflación y la incertidumbre política de la región son efectos que estamos mirando con atención”, explicó Alvo.

Aun así, el CEO de Latam dijo que la aerolínea está en una buena posición económica para abordar estos frentes considerando que cerró el 2021 operando al 70% de su capacidad de pasajeros y que en el último trimestre de ese año obtuvo su primer resultado operacional positivo, tras el estallido sanitario.

“Esto demuestra el esfuerzo que hemos hecho todos en Latam y nos posiciona de buena manera para un período pospandemia”, dijo.

En esa misma línea, el ejecutivo destacó el anuncio de su plan para integrar 10 aviones cargueros a 2023, con el fin de enfocarse en la línea de negocios menos golpeada por el contexto mundial.

El grupo Latam prevé que volverá a tener una operación similar a los niveles prepandemia a inicios de 2024 y que superará dichos resultados en 2025. Para entonces, el crecimiento de los ingresos sería un 7% más alto frente a 2019 y, en 2026 -según estima- sería 13% más, impulsados principalmente por su plan de mayor transporte de carga.

Latam extiende plazo de votación de su Plan de Reorganización para los bonistas locales

La salida de Costa Verde de la CMF

Uno de los últimos hitos de Latam antes de sellar su salida en el Capítulo 11 -previsto para el segundo semestre de este 2022- será llamar a una nueva junta de accionistas, con el fin de aprobar un aumento de capital que significará la dilución de los actuales papeles de la compañía.

Este inminente paso es mirado con preocupación por los accionistas minoritarios, que cada año acusan al directorio y a la plana ejecutiva de “abuso por parte de los mayoritarios”, quienes han tenido mayor protagonismo durante el proceso con inyección de capital.

Sin embargo, en la reunión de este 2022, estos propietarios sumaron un nuevo ingrediente a su molestia: la “extraña” salida de Costa Verde -vehículo financiero de la familia Cueto- de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

René Aravena, uno de los minoritarios que pidió la palabra, expresó su consternación. “Estamos en una situación anómala, porque Latam Airlines responde a la CMF, pero no su administrador -Costa Verde- porque se salió de la Comisión. Entonces, ¿quiénes controlan esta sociedad? ¿Cuánto están ganando? Nosotros no tenemos acceso ahora a esa información. Y Price Waterhouse -PwC Chile, empresa auditora- cercena la información que nos da. Eso no es ético”, dijo.

Aravena explicó que le causa extrañeza esta acción de Costa Verde, justamente porque ahora esta sociedad es un acreedor en la reorganización de la aerolínea, a través de un préstamo convertible en acciones enmarcado en el crédito DIP (Deudor en Posesión).