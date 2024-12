Esteban Rigo-Righi deja la gerencia general de Enjoy: "Fueron los años más desafiantes que he tenido en mi carrera"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Sin duda el 2024 ha sido un año difícil para Enjoy. Fue el pasado 29 de enero cuando el directorio de la entidad controlada por EuroAmerica y Penta anunció que nuevamente buscaría reestructurar sus pasivos para reordenar su compleja situación. Esto, a dos años de haber salido su reorganización financiera iniciada en 2020.

Esta misma fecha, la compañía informó la llegada de su nuevo gerente general, Esteban Rigo-Righi, quién minutos antes de que se diera a conocer la noticia entró a reemplazar a Eliseo Gracia Martínez.

No obstante, luego de casi un año en el cargo, el presidente de la compañía operadora de casinos de juego, Jaime Maluk, informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) la salida de Rigo-Righi.

“En sesión Extraordinaria de Directorio celebrada el día de hoy, el señor Esteban Rigo-Righi acordó el término de su relación laboral a contar del 31 de diciembre de 2024, y con esa fecha dejará su cargo como Gerente General de Enjoy para asumir nuevos desafíos profesionales”, comunicó Maluk al mercado mediante un hecho esencial.

Dicho esto, el presidente de Enjoy anunció que el directorio designó como nueva gerente general a Carolina Gálvez Fuentes, la actual Investor Relations, quien asumirá dicho cargo a partir del 1 de enero de 2025.

“El directorio agradece al señor Rigo-Righi el compromiso, profesionalismo y valioso aporte entregado durante su gestión y en especial por el éxito en la aprobación del Acuerdo de reorganización judicial de Enjoy”, concluyó Maluk haciendo referencia al rol clave que tuvo Rigo-Righi haciendo frente a la segunda reorganización financiera de la empresa.

“Les deseo el mayor éxito en esta nueva etapa”

El pasado 6 de diciembre Enjoy logró cumplir todas las condiciones de repactación estipuladas en su Acuerdo de Reorganización Judicial (ARJ) y avanzar en su reorganización financiera.

Así, tras cumplir con la primera etapa del acuerdo, Rig-Righi dio un paso al costado y dejó su puesto como gerente general.

“Querido equipo, quiero informarles que hemos alcanzado un hito crucial en nuestro camino de reorganización, logrando cumplir con condiciones clave que permitirán a Enjoy avanzar en la reestructuración que permitirá a las operaciones de nuestros casino y hoteles continuar (...) En este contexto, deseo compartirles que, a partir del 1 de enero de 2025, cerraré un ciclo profesional muy significativo y dejaré mi cargo como Gerente General en Enjoy”, sostuvo el ejecutivo en la carta que envió a la empresa.

Dicho esto, Rigo-Righi agradeció el esfuerzo y la cohesión de su equipo, definiéndolos como “la base de los logros alcanzados, incluso en los momentos más desafiantes”.

Agregó: “durante mis casi 15 años en Enjoy, he enfrentado desafíos extraordinarios y vivido experiencias enriquecedoras junto a un equipo con valiosos profesionales y excelentes personas, fueron los años más desafiantes que he tenido en mi carrera, y solo fue posible superarlos gracias al excelente equipo con que me tocó trabajar”.

Además, sostuvo que Carolina Gálvez asumirá y se hará cargo de la siguiente etapa de Enjoy en el grupo de sociedades identificadas como “Newco3”. Cabe destacar que la segunda etapa contemplada en el ARJ durará hasta el pago total y completo de los Bonos Internacionales, los Bonos Renta Fija y el Financiamiento Bancario.

Así, Rigo-Righi concluyó y dijo: “les deseo el mayor éxito en esta nueva etapa y les agradezco a todos por el privilegio de haber compartido este camino con ustedes”.