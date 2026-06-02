Gobierno renueva directorios de las principales empresas portuarias del país
Los cambios alcanzaron a las empresas portuarias de San Antonio, Valparaíso, Antofagasta y Talcahuano-San Vicente. También se renovó la presidencia de Correos de Chile.
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Tal como ocurre tras cada cambio de administración, las empresas estatales comenzaron a renovar sus directorios para dar paso a las nuevas autoridades designadas por el gobierno del Presidente José Antonio Kast.
Los movimientos ya habían comenzado en compañías como Metro, Codelco y Enap; y este martes fue el turno de las principales empresas portuarias del país, que informaron la conformación de sus nuevas mesas directivas.
En la Empresa Portuaria San Antonio, la presidencia será asumida por Sergio Merino Gómez, socio de AFR Consulting y CEO de Sergio Merino y Cía. En su trayectoria profesional también ha integrado directorios de compañías como Frontal Trust e Ingevec.
Junto a él fueron designados como directores Gloria Claro Montes, Manuel Cañas Estévez, Ignacio Ossandón Irarrázabal y Vesna Mandakovic.
En la Empresa Portuaria Valparaíso, en tanto, Gonzalo Le Dantec Briceño asumirá la presidencia. El nuevo titular cuenta con experiencia en el sector público, donde se desempeñó como gestor provincial para la Región de Valparaíso y como seremi de Energía.
El directorio de la estatal quedará además integrado por Karin Moore Jaque, Juan Manuel Gutiérrez Philippi, Beatriz Mella Lira y Franco Basso Sotz.
Por su parte, la Empresa Portuaria Antofagasta informó la designación de Rodrigo Saavedra Burgos como nuevo presidente. Entre otros cargos, Saavedra fue director regional del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Antofagasta e intendente de la región.
Asimismo, se incorporaron al directorio Carolina Latorre Cruz y Sebastián Raveau Feliú, quienes ejercerán sus funciones en reemplazo de Marcos Espinosa Monárdez y Jan Cademartori Dujisin, respectivamente.
Los cambios también alcanzaron a la Empresa Portuaria Talcahuano-San Vicente, conocida como Puertos de Talcahuano. Allí, la presidencia del directorio será encabezada por Patricia Palacios Mackay, quien actualmente se desempeña como directora independiente de Capston Cooper y directora ejecutiva de Consorcio Austral.
La nueva mesa directiva estará integrada además por Rodrigo Monsalve Riquelme, Camila Balbontín Tanhnuz, Jaime Bellolio Rodríguez y Juan Carlos Altmann Martin.
Otros cambios
Las modificaciones en las empresas estatales no se limitaron al sector portuario: Correos de Chile también informó la renovación de su directorio.
La presidencia de la compañía será asumida por Miguel Samaniego Sangroniz, quien entre 2005 y 2009 fue director de Aerosur, sociedad que en ese período administró la concesión del Aeropuerto Carriel Sur de Concepción.
Junto a él fueron designados Beatriz Riveros de Gatica, José Ignacio Pinochet Olave, León Cohen Delpiano y Alfredo Burgos Castillo como integrantes de la nueva mesa directiva.
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