Gobierno oficializa al abogado Cristián Muga como nuevo presidente del directorio de ENAP
Asimismo, la jurista Consuelo Raby fue designada como vicepresidenta de la petrolera estatal.
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Tal como había adelantado DF el día del cambio de mando, el Gobierno de José Antonio Kast designó al abogado Cristián Muga como nuevo presidente del directorio de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP).
Muga, que reemplaza a Gloria Maldonado en el cargo, socio de Puga Ortiz Abogados y reconocido penalista de la plaza, anteriormente ya fue abogado de la compañía en casos emblemáticos como el de Quintero-Puchuncaví, la crisis ambiental y sanitaria ocurrida en agosto de 2018.
Es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Diego Portales, diplomado en Reforma Procesal Penal y tiene estudios de postgrado en UC Hastings.
Asimismo, el otro cupo del Ejecutivo en la estatal será ocupado Consuelo Raby, abogada de la Universidad Católica con LL.M. de Duke University, quien será la nueva vicepresidenta de la firma, cargo que en la administración Boric era ocupado por Andrés Rebolledo.
"Tiene amplia experiencia en derecho corporativo y mercados de capitales. Ha ocupado cargos en directorios públicos y privados, entre ellos, Grupo Security y la presidencia de Empresa Portuaria Talcahuano. Fue parte del directorio de ENAP entre 2021 y 2022", dijo la estatal en un comunicado.
Muga y Raby completarán el directorio que tiene a otros cinco miembros con sus respectivos periodos vigentes: Ximena Corbo, Laura Albornoz, Rodrigo Azócar, Rodrigo Manubens (propuestos por Alta Dirección Pública) y Nolberto Díaz (representante de los trabajadores).
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