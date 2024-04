Las cinco magníficas de la bolsa chilena

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

En abril de 2023, SQM era la empresa con mayor capitalización en la bolsa chilena, con un valor superior a los US$ 21.685 millones. Su valorización fue impulsada principalmente por los altos precios del litio, el cual alcanzó los US$ 84 mil la tonelada. A dos años de ese hito, la minera no metálica continúa siendo la empresa más valorada, pero los US$ 15 mil en que cotiza la tonelada de litio actualmente llevaron a una caída del 24% en su valor bursátil en un año (US$ 13.620 millones cerró este jueves). Tal retroceso provocó una incidencia negativa en la rentabilidad del 17% en el Índice de Precios Selectivo de Acciones (IPSA).

A pesar de la caída de SQM, el IPSA, compuesto por 29 empresas, logró avanzar un 24% desde abril del 2023.

Al igual que en Estados Unidos donde los grandes valores tecnológicos se convirtieron en el motor principal del último rally de las bolsas, con lo cual ganaron el apodo de “Las 7 Magníficas”, en Chile un puñado de cinco papeles fueron las turbinas para que el IPSA despegara hasta alcanzar máximos históricos de 6.643 puntos el 28 de marzo.

Así, el crecimiento fue impulsado en gran medida por cinco empresas: Banco de Chile, Santander, Latam, CMPC y Bci.

Según datos de Bloomberg, de los 1.262 puntos que subió el IPSA en los últimos 12 meses, 280 correspondieron a Banco de Chile, 157 a Santander, 133 a Latam, 128 a CMPC y Bci con 104 puntos. Así, las cinco empresas aportaron en conjunto 802 puntos al índice, es decir, un 64% de su avance total.

En detalle, Latam rindió en ese periodo un 120%, mientras que CMPC un 49%, Banco de Chile un 41%, Bci un 38% y Banco Santander un 36%.

“Tanto Banco de Chile como Santander y Bci han tenido un buen desempeño, aunque por razones distintas. En el primer caso, Banco de Chile, ha mostrado grandes resultados, en parte gracias a una inflación relativamente alta y al buen comportamiento del riesgo de su cartera lo que se reflejó en retornos sobre el capital históricamente altos. En el caso de Santander, es la acción dentro del sector que más se beneficia de una baja de tasas,” analizó para Señal DF la head research de Itaú, Carolina Ratto.

“Los buenos resultados de Latam se deben a haber retomado el liderazgo en la región después de salir del Capítulo 11 y tener una estructura mucho más eficiente de costos, con lo que puede enfrentar más favorablemente a la competencia. Mientras que CMPC ha sido beneficiada por la subida de papel y celulosa en los mercados globales", comentó el gerente general de BTG Pactual Corredores de Bolsa, Hugo Rubio.

Sin “Magníficas ni “Granolas”

A pesar del notable impulso generado por las cinco compañías, los corredores de bolsa del país aún no se han sumado a la tendencia de asignar un nombre al conjunto de valores que influyen en la bolsa chilena.

Goldman Sachs ha sido uno de los impulsores de esta tendencia. En 2020 lanzó las "7 Magníficas" de Wall Street y recientemente elaboró su dream team europeo, al que nombró "Las Granolas". El primer grupo está compuesto por las principales tecnológicas estadounidenses: Amazon, Apple, Tesla, Meta, Microsoft, Nvidia y Alphabet. Mientras que "Granolas" es el acrónimo que resulta de la unión de GSK, Roche, ASML, Nestlé, Novartis, Novo Nordiusk, L'Oreal, LVMH, AstraZeneca, Sap y Sanofi.

Si bien las "7 Magníficas" y "Las Granolas" lograron un rendimiento en un año del 72% y 11%, respectivamente, las acciones chilenas promediaron un avance del 32% en dólares.

A pesar de que las cifras no son comparables, el rally experimentado por las tecnológicas estadounidenses ya ha comenzado a abrir un debate sobre si su valoración se sostiene por el impulso de la inteligencia artificial o si se está gestando una burbuja similar a la de las tecnológicas en el año 2000, durante la llamada crisis de las puntocom.

¿Cuánto afectan los valores al IPSA?

La incidencia de las empresas en el IPSA no solo depende de sus rendimientos, sino también de la ponderación que estos tienen dentro del índice, el cual varía en función de capitalización de mercado y liquidez.

Según Bloomberg, de las 29 compañías que componen el IPSA, dos representan el 26,3% de su peso, mientras que 12 ponderan menos de un 2%. SQM B lidera con el 14,9%, seguida por el Banco de Chile con un 11,3%, Santander con un 7%, y Copec con un 6%. Sin embargo, los niveles de concentración no sorprenden a los analistas de renta variable.

“Cuando uno analiza otros índices de la región, en general hay una concentración relativamente alta en el sector financiero y commodities y Chile no es la excepción (...) En otras bolsas como la peruana o la colombiana la concentración se da no solo a nivel de sectores sino a nivel de acciones. Por ejemplo, Bancolombia y Ecopetrol explican más del 40% del Colcap, mientras que Credicorp representa un 25% de la bolsa peruana,” comentó la head research de Itaú.

"No creo que el IPSA tenga riesgos de concentración. El único factor a considerar es que si un inversionista quiere tomar el IPSA como muestra representativa de la economía chilena, no sería lo adecuado," explicó Hugo Rubio.

"Las bolsas no siempre reflejan fielmente la composición de la economía de un país. Un ejemplo claro es el caso de SQM-B, cuyo peso en el IPSA supera el 10%, a pesar de que el litio no representa el 10% del PIB chileno. Este fenómeno no se limita solamente a SQM-B, sino que también se observa en la ponderación de otros recursos naturales, que en conjunto representan más del 11% en el IPSA, a pesar de constituir menos del 11% del PIB", dijo el analista de inversiones de MBI, Horacio Herrera.

Ranking de la bolsa chilena

Dejando de lado la incidencia de las empresas en el IPSA y analizando únicamente los rendimientos de toda la bolsa chilena en los últimos 12 meses, solo Latam permanece en el Top 5, ocupando el primer lugar.

Quien ostenta el segundo puesto en el ranking es Inversiones la Construcción (ILC) con un rendimiento del 88%. El grupo, vinculado a la Cámara Chilena de la Construcción, tiene a AFP Habitat como principal activo. "El principal ingreso de las AFP son las cotizaciones previsionales, que está nasociadas a la tasa de desempleo, la cual se ha mantenido relativamente estable e incluso llegó a superar las proyecciones", explicó Guillermo Araya.

En cuanto a Security, quien ocupa el tercer lugar con un rendimiento del 77%, además de ser uno de los bancos con mayor rentabilidad del país, la noticia de su fusión con Banco Bice, gatilló un avance del 12% en su valor la semana del anuncio, pasando de $ 250 a $ 280 cada acción. Así, la fusión de las entidades generará el séptimo mayor banco de la plaza y un holding financiero con una valorización de US$ 3.130 millones.

En el caso de Enel, que tiene el cuarto rendimiento (68%), el analista de MBI Corredores de Bolsa, Horacio Herrera, agrega que “las empresas ligadas a la generación eléctrica se vieron beneficiadas por las mayores lluvias y por la significativa reducción en el costo de las materias primas".

El quinto lugar es para Salfacorp. La compañía informó una utilidad histórica de $ 42.870 millones en sus resultados de 2023 y un backlog de $ 2.139.460 millones. Esto, junto con su participación en el proyecto Minera Nueva Centinela, fue visto de manera positiva por el mercado.

